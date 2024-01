Paula Massuh, la cocinera de montaña del Cosquín Rock 2024

Paula Massuh.jpg

Producción ejecutiva

En entrevista exclusiva con Escenario, Paula Massuh dijo: “Soy cocinera y pastelera profesional, además tengo formación en coach ontológico con Rafael Echeverria. Mi espíritu aventurero me llevó a trabajar varios años en Europa con los grandes de la cocina a nivel mundial como Martín Berasategui en San Sebastián, y Oriol Balaguer en Barcelona, trabajé también en la Brigada de Cocineros de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica representando a Argentina en diferentes países. Soy Chef ejecutiva, en la actualidad me dedico principalmente a asesorar y acompañar integralmente equipos de trabajo en la cocina y la gastronomía local. Diseñando desde la carta hasta la selección de los proveedores. Me apasiona la gastronomía, desde ese lugar hace varios años me desempeño como docente a cargo de carreras y cursos especializados en el tem. Además, desde hace un tiempo me he desempeñado como productora gastronómica en varios eventos masivos de la ciudad. Diseñando y produciendo espacios gastronómicos”.

Paula fue columnista gastronómica durante 10 años en Radio Mitre, fue la productora gastronómica del sector vip en el show que dio Hernan Cattaneo en Córdoba, tiene experiencia de sobra en cuanto a la organización de eventos musicales, es docente en el Instituto de Cultura Contemporánea y Universidad Blas Pascal, y, desde 2019, lidera la cocina en la montaña del rock argentino.

“Mi presente siempre es un regalo, y por lejos siempre soy la primera sorprendida, porque en general toda mi carrera como cocinera y gastronómica se fue dando de manera espontánea, sin soñarlo, sin buscarlo, pero con mucha pasión, responsabilidad, esfuerzo y aprendizaje las gratificaciones siempre llegan de manera directa e indirecta si sos buena persona. Mi clave es esa, y ser siempre alumna nunca dejar de aprender y, sobre todo, de dar”, contó. Si bien viajó y vivió en varias partes del mundo, desde hace 30 años eligió radicarse en Córdoba. Inclusive tuvo su paso por Miami, donde trabajó para Defortune Group como chef ejecutiva de FIGATA, un exclusivo restaurante italiano en la zona de Brickell.

“Soy pergaminense, Pergamino es mi lugar en el mundo”, aseguró hablando sobre su origen en Buenos Aires. Paula desde que comenzó a estudiar se sintió ligada a la cocina, y fue cambiando de etapas según la vida se lo proponía, porque no es lo mismo ser cocinera a los 20, cuando según sus palabras podía viajar y no tenía tantos compromisos. Con el tiempo fue madre y ese fue otro indicador que la llevó a pensarse y permanecer en un lugar fijo.

“Tuve restaurantes propios, pero en la actualidad me dedico a asesorar, producir y acompañar marcas, hacer cartas y capacitar equipos. Además, desde 2017, tengo un obrador, un estudio de cocina a puertas cerradas donde desarrollo productos, doy clases y talleres de cocina”, indicó. Quien la introdujo en el mundo de los alimentos fue su madre, quien desde que Paula era muy chica, le enseñó nutrición y le habló sobre una alimentación consciente. En varias oportunidades, también habló sobre el respeto que siente por la comida y los desperdicios y mencionó que en su casa, toda la vida tuvo pozos orgánicos.

Próxima a enfrentar un nuevo desafío, como lo es el festival para miles de personas, Paula se mostró muy entusiasmada y unida a su equipo. “Para este Cosquín, como para todos mis proyectos, pienso en construir en equipo y estar unidos. Una persona sola no llega muy lejos, así que el mayor desafío es hacerlo en equipo y de la forma más profesional que sabemos hacerlo para que las personas que nos elijan tengan una experiencia extraordinaria, como se merecen”, aseguró.

Del equipo Nonbarro también forman parte Ezequiel Gallardo, Dante Liporace, Mariano Pierini, quienes aseguran que los visitantes vivirán el arte cordobés por medio de la cocina. En un espacio distendido y exclusivo para sentir la naturaleza, el diseño y el pensamiento. La cocina de montaña tiene como objetivo ofrecer un servicio respetuoso con la naturaleza reduciendo el impacto ambiental al mínimo posible. Utilizando materias primas e ingredientes que se encuentran en temporada y de productores locales, apoyando la economía regional. Buscando siempre el tratamiento diferencial y destino final consciente de los residuos.

La grilla anuncia artistas nacionales e internacionales con miles de fans en todo el mundo, algunos de ellos son: Babasónicos, Divididos, Tiago PZK, Lali, Airbag, Dillom, Skay y Los Fakires, Miranda, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, Dante Spinetta, La Delio Valdez, Ke Personajes, Los Pericos y Amigos, Slash, Duki, Steve Aoki, Ciro Y Los Persas, YSY A, Molotov, Catupecu Machu, Las Pelotas, El Kuelgue, Las Pastillas del Abuelo y muchísimos artistas más. “¿Están preparados para disfrutar de un Cosquín 360 con todos los sentidos? Cada paso de la experiencia está pensado en detalle y con mucho amor por lo que hacemos. Somos cuatro amigos amantes de la gastronomía y el rock”, expresó Paula.