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El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo, donde los pozos más suculentos quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 11 ganadores.

22 de marzo 2026 · 21:52hs
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo, donde los pozos más suculentos quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo apostadores afortunados. En total, fueron 11 las personas que acertaron cinco aciertos para llevarse más de 34 millones de pesos cada una.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 03 - 18 - 22 - 26 - 34 - 44 y ningún apostador acertó todos los números por lo que el pozo quedó vacante. Para el próximo sorteo del miércoles se acumularon $780.000.000.

Una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. 

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale del Quini 6. 

Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

En lo que respecta a La Segunda los números favorecidos fueron 01 - 14 - 17 - 20 - 28 - 36. Aquí tampoco hubo ganadores y para el próximo se acumularon $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 05 - 12 - 33 - 36 - 41 - 43, donde no se registraron personas que hayan acertado las seis bolillas, por lo que para el pozo siguiente pasaron $2.986.605.756.

En el Siempre Sale hubo 11 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 12 - 24 - 25 - 28 - 40 - 44 y cada uno cobrará $34.966.440,82.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá $5.850 millones en juego.

Quini 6 Sorteo Apostadores
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