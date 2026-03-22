Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Según se informó desde Defensa Civil, el SMN emitió un aviso de alerta naranja y amarilla para este lunes por tormentas intensas en Entre Ríos.

Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio de Entre Ríos.

Según se informó desde Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta naranja para este lunes por tormentas intensas para los departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador; y amarilla para el resto de la provincia de Entre Ríos .

La alerta naranja implica que el área correspondiente a los departamentos mencionados será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

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En tanto la alerta amarilla pronosticada para el resto de la provincia, prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad: