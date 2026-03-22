Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Según se informó desde Defensa Civil, el SMN emitió un aviso de alerta naranja y amarilla para este lunes por tormentas intensas en Entre Ríos.

22 de marzo 2026 · 22:12hs
Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio de Entre Ríos.

Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio de Entre Ríos.

Según se informó desde Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta naranja para este lunes por tormentas intensas para los departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador; y amarilla para el resto de la provincia de Entre Ríos.

La alerta naranja implica que el área correspondiente a los departamentos mencionados será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno.

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

el intendente de salto desestimo criticas ambientales de entre rios sobre el proyecto hif

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

En tanto la alerta amarilla pronosticada para el resto de la provincia, prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

  • Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).
  • Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.
  • Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.
Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
La inteligencia artificial se transformó en una alianda de la avicultura

La inteligencia artificial revoluciona la producción avícola en Entre Ríos

Las ventas en supermercados de Entre Ríos crecieron 19,2% en enero.

Las ventas en supermercados de Entre Ríos crecieron 19,2% en enero

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó que la producción de soja de primera alcanzará las 690.000 toneladas y la de segunda 1.500.000 en el ciclo 2025/26

Soja de primera: estiman que alcanzará las 690.000 toneladas

Entre Ríos se prepara para un nuevo fin de semana largo .

Turismo con  expectativas moderadas para este fin de semana XXL

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Ultimo Momento
Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Un equipo entrerriano apoyó a Chiqui Tapia y desató la polémica

Un equipo entrerriano apoyó a Chiqui Tapia y desató la polémica

Federal A: debut con derrota para Gimnasia de Concepción del Uruguay en Ramallo

Federal A: debut con derrota para Gimnasia de Concepción del Uruguay en Ramallo

Policiales
Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Ovación
Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro

Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro

River derrotó a Estudiantes (RC) con goles de Montiel y Salas

River derrotó a Estudiantes (RC) con goles de Montiel y Salas

Un exentrenador de Patronato es el nuevo DT de San Lorenzo

Un exentrenador de Patronato es el nuevo DT de San Lorenzo

Un equipo entrerriano apoyó a Chiqui Tapia y desató la polémica

Un equipo entrerriano apoyó a Chiqui Tapia y desató la polémica

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

La provincia
Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años

Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años

Dejanos tu comentario