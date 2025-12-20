Uno Entre Rios | La Provincia | Temporal

Asistieron a familias afectadas por el temporal de lluvias en Paraná

Los equipos municipales recorrieron los barrios afectados por el temporal y brindaron respuestas inmediatas a las familias que lo necesitaron.

20 de diciembre 2025 · 17:26hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Las intensas lluvias registradas durante este sábado en Paraná, con un acumulado de 52 milímetros en pocas horas, provocaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad. Ante el temporal, la Municipalidad desplegó un operativo de asistencia a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Defensa Civil.

La gran cantidad de agua caída en un corto período generó inconvenientes puntuales, principalmente por el escurrimiento hacia viviendas ubicadas en zonas bajas y cercanas a cursos de agua. Los equipos municipales recorrieron los barrios afectados y brindaron respuestas inmediatas a las familias que lo necesitaron.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó: “Llovieron muchos milímetros en muy poco tiempo y eso generó situaciones de anegamiento en algunos sectores, tanto por la lluvia directa como por el escurrimiento. Desde el Municipio asistimos a las familias con entrega de toldos, ayuda alimentaria, frazadas y colchones, priorizando a quienes sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas”.

LEER MÁS: Paraná: abundantes lluvias en poco tiempo anegaron calles

Zonas afectadas por la lluvia

Según el relevamiento realizado, entre 17 y 20 familias recibieron asistencia. Las intervenciones se concentraron en barrios como Bajada Grande, Anacleto Medina y sectores cercanos a arroyos, donde se registraron los principales inconvenientes.

lluvia tormentas inestabilidad Paraná
Se dio a conocer que habrá tormentas.

Se dio a conocer que habrá tormentas.

Por su parte, el responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, señaló: “No se trató de anegamientos generalizados, sino de situaciones puntuales. Los equipos realizaron el relevamiento correspondiente y continúan trabajando mientras se mantengan las condiciones climáticas”.

En cuanto a la circulación, se registraron complicaciones en sectores habituales, como la zona del Club Patronato, donde se dispuso un corte parcial preventivo para ordenar el tránsito. Además, durante la tormenta se produjeron dos caídas de árboles: una en la zona de kilómetro 5½, donde un pino cayó sobre el ingreso de una vivienda, y otra en la Costanera, sin consecuencias mayores.

Desde Defensa Civil se reiteró el pedido de extremar precauciones al circular, especialmente por el riesgo de aquaplaning, y se recordó que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse al 103 (Defensa Civil), 147, 911 o Bomberos Voluntarios.

