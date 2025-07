Paraná: dos días para el Comic Market

“La Comic Market es un evento que quiere llevar la esencia de las convenciones a un público más amplio. Se creó para que sea la puerta de entrada al mundo de la Cultura Pop para aquellos curiosos que desean saber de qué se trata todo esto y también para aquellos que no puedan ir a eventos más grandes”, expresó Leandro Becharouch, organizador del evento. El objetivo de estas jornadas no está en la competencia –como sí sucede en la Paraná Comic-Con–, sino en la participación del público en general en el último fin de semana del receso invernal y en los festejos por día del amigo, aclaró.

En en encuentro habrá “concursos de kpop, de cosplay, karaoke, trivias y dos retos que le encantan al público, el de ramen extremo donde los concursantes deben acabarse un pote de ramen súper picante en menos de cuatro minutos y el reto de la Dalgona (una galleta típica de Corea del Sur) donde deben con una aguja extraer la imagen que tiene esa galleta, como se vio en la serie ´El Juego del Calamar´. Además de estas actividades habrá stands comerciales y gastronómicos, degustación de snacks asiáticos y soju (bebida Coreana).

Por otra parte, indicó que “los premios en este evento son productos asiáticos, entradas al evento más grande, merchandising, pero quisiera adelantar que en nuestro evento más grande, que es la Paraná Comic-Con, tendremos premios más jugosos, hay miles de pesos en juego y hasta un viaje all inclusive a Bariloche para el ganador del concurso de cosplay, es por esto que en Mayo del próximo año esteremos celebrando esta convención”.

En cuanto a los productos que se podrán adquirir exclusivamente este fin de semana, Becharouch, aludió hacia la variedad. “Hay productos para todos, desde stickers hasta figuras 3D en tamaño real. Normalmente los productos más buscados son aquellos que no se pueden encontrar en cualquier tienda a menos que sea un lugarespecializado (los cuales no abundan). Algunos ejemplos son cartas oficiales de TCG (trading card game) de diferentes franquicias como Pokemon, Yu Gi Oh o Magic, figuras originales de Bandai, Banpresto o Funko, snacks y bebidas asiáticas como las que se pueden encontrar en las tiendas especializadas de países como Corea del Sur, China o Japón”.

Comic Market Paraná encuentro cultura pop

Cultura pop y mitos

Becharouch desmintió algunos mitos sobre el animé y las tradiciones de este tipo de contenidos. “Hace años que ser fan de la cultura pop (llamados erróneamente Otakus) dejo de ser un estigma. Con el auge del anime japonés y las películas de superhéroes se ha llegado a muchísima gente. El motivo es que todo lo referido al cine, anime, cómics y el auge de los videojuegos, las redes sociales y el K-Pop han formado una amalgama que terminó uniendo ese público disperso en una sola corriente seguidora de la Cultura pop en general. Este tipo de eventos es visitado por familias enteras donde los adultos no van solo por los niños sino por ellos también. El anime ya ha trasgredido generaciones enteras como en su momento lo hicieron los Comics de occidente. Hoy un padre de 40 años conoce a Goku y su hijo de 5 también”, dijo a APF.

Uno de los momentos más importantes en las convenciones y encuentros de la cultura pop asiática es el desfile de “cosplayers”, que son personas vestidas como personajes de algún producto visual. “Hay personajes que se pueden recrear con ropa que todos tenemos en nuestras casas, como camisas, corbatas o vestidos. Hay personajes cuya vestimenta o armadura es tan compleja que al cosplayer le lleva meses y mucha inversión) para poder replicarlo. Hoy un cosplay de mucha complejidad debe superar el $250.000”.

Por último dejó una recomendación para las personas que se acerquen por primera vez a una convención de cultura pop asiática. “Vengan a disfrutar, con la mente abierta, que se dejen llevar por la fantasía, por los personajes icónicos y que sepan que el niño interior que todo llevamos va a estar muy feliz de revivir momentos que quizás quedaron ocultos y se oigan decir `uh me acuerdo de esto o de `aquello´ al ver una figura de la Tortugas Ninja o una remera de Mazinger Z”.