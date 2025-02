Paraná despide con pesar a Luis Corujo

La noticia de su partida llenó las redes sociales de condolencias a sus familiares y amigos cercanos, mensajes de despedida y fotografías. Sus colegas lo despidieron con tristeza.

"Cuando decidí arrancar como DJ, a mediados de los '80, la figura de Luis Corujo era ineludible. Él, sin saberlo, se convirtió en uno de mis maestros. Con el paso del tiempo, nos volvimos competencia... Pasó mucha agua bajo el puente, tratando de superarnos en esa competencia, hasta que finalmente en noviembre de 2023 pusimos música juntos en una fiesta. Hoy, me toca despedir a un colega y maestro, que seguramente estará haciendo bailar a seres en otro plano... Q.E.P.D. Luis Corujo", publicó el DJ César Miani.

"Gracias por cada ritmo, cada noche y cada emoción que nos hiciste vivir. Que en la eternidad sigas haciendo vibrar el universo. Descansa en paz, Luis Corujo (DJ de la Fiesta Ochentosa Mal)", posteó la cuenta fiesta _mal

"Y te fuiste un fin de semana,todos te van a recordar como el dj Luis Corujo, para mi un inspirador, el que me enseñó que sin pasión y locura por esta profesión la música no se siente igual. “Viste la gente, como baila”era una de nuestras frases al encontrarnos. Un día me hiciste ir a la esquina del Flamingo, para que veamos cuanta gente nos saludaba. En pandemia, cuando nuestra profesión no solo era ilegal si también peligrosa, en el primero que pensé fue en vos y ahí hicimos nuestras fiestas virtuales. Chau viejo, gracias por todo, hasta por los enojos, gracias por ser el norte donde muchos comenzamos a ver que con la música se podía hacer más que bailar. Besos a Martin, Sebastián y a Victoria. Nos encontraremos en alguna tanda de tus lentos", publica Luis Bande.