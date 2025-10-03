Uno Entre Rios | El Mundo | paranaense

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

"Fueron trasladaron a la cárcel de Ktzi'ot (Ketziot), en el desierto de Negeb, en el límite con Egipto", según datos que maneja la familia de Nicolás Calabrese

3 de octubre 2025 · 13:20hs
Fueron trasladaron a la cárcel de Ktziot (Ketziot)

"Fueron trasladaron a la cárcel de Ktzi'ot (Ketziot), en el desierto de Negeb, en el límite con Egipto", según datos que maneja la familia de Nicolás Calabrese 

Mientras la Armada de Israel informa que se completó la toma de control de la Flotilla Global Sumud, que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaba cuatro argentinos, incluido el parananese Nicolás Calabrese, la familia del joven profesor de Educación Física indicó a UNO que "fueron trasladaron a la cárcel de Ktzi'ot (Ketziot), en el desierto de Negeb, un sitio en el límite con Egipto". Según datos que manejan los familiares de los rehenes, continúan incomunicados y están solo en contacto con los abogados consulares.

El miércoles la Armada israelí retuvo la totalidad de los barcos en el mar Mediterráneo, excepto uno que logró entrar a una zona de combate activo.

En Uruguay se registraron una decenas de mordeduras causadas por arañas del banano, pero ninguna grave porque no afectó a los grupos con mayor riesgo

Arañas del banano, una de las especies más venenosas, aparecieron en supermercados en Uruguay

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí.

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

LEER MÁS: El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo que "todos los pasajeros se encuentran en buen estado de salud, llegando a salvo a Israel, desde donde serán deportados a Europa”.

La flotilla integrada por alrededor de 50 barcos con más de 500 voluntarios de más de 40 países, tenía la intención de desafiar el bloqueo naval Israel y entregar alimentos y ayuda médica a los palestinos.

Embed

Repudio mundial

La detención de los activistas causó indignación mundial y se organizaron marchas de repudio en varios países de Europa.

Embed

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló este jueves que la acción israelí fue “un acto de terrorismo que viola gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”. Mientras tanto, las fiscalías generales de Estambul y Ankara anunciaron una investigación sobre la detención por parte de Israel de 24 ciudadanos turcos que estaban a bordo de la GSF, con acusaciones que incluyen “privación de la libertad”, “secuestro o captura de vehículos de transporte”, “saqueo agravado”, “daño a la propiedad” y “tortura”.

Embed

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores jordano también condenó la acción israelí en un comunicado emitido este jueves, en el que la califica como una flagrante violación del derecho internacional, una amenaza contra la libertad de navegación y una amenaza contra vidas civiles, indica un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Indicó que sigue de cerca la situación de los ciudadanos jordanos a bordo de la GSF, manteniendo contacto directo con algunos de ellos y tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad, proteger sus derechos y asegurar su regreso a Jordania.

Embed

En Argentina

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó que es Estado, a través de su Cancillería, adopte urgentes medidas para garantizar la protección de los argentinos y argentinas que fueron interceptados y detenidos por el Ejército de Israel cuando navegaban por aguas internacionales en misión humanitaria rumbo a Gaza con la Flotilla Global Sumud.

Embed

"Esto implica acciones consulares activas: reclamar que las medidas de detención sean levantadas en el menor tiempo posible, el resguardo de su integridad física, el acceso inmediato a asistencia jurídica y médica, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos", se indicó ante la inacción del Gobierno argentino alineado con Israel.

paranaense Israel Gaza Nicolás Calabrese Egipto
Noticias relacionadas
Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés.

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Perú registra 2 mil casos de trata de personas al año

Perú registra 2 mil casos de trata de personas al año

rusia ataco a ucrania con 500 drones de combate: al menos cuatro muertos y 40 heridos

Rusia atacó a Ucrania con 500 drones de combate: al menos cuatro muertos y 40 heridos

Google cumple 27 años desde su fundación

Google cumple 27 años desde su fundación

Ver comentarios

Lo último

Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: Picado Fino

Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: "Picado Fino"

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Ultimo Momento
Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: Picado Fino

Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: "Picado Fino"

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Policiales
Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Ovación
Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Se disputa el Tetratlón del Paraná

La provincia
El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

ATE convocó paro y marcha a Gualeguaychú en solidaridad con trabajadores municipales

ATE convocó paro y marcha a Gualeguaychú en solidaridad con trabajadores municipales

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Dejanos tu comentario