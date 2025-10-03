Uno Entre Rios | El Mundo | Brasil

Inauguraron en Brasil una "fábrica" de mosquitos modificados para combatir el dengue

Esta nueva tecnología de Brasil demostró ser eficaz para reducir significativamente la transmisión del dengue y eliminar poblaciones del mosquito aedes aegypti.

3 de octubre 2025 · 14:58hs
Inauguraron en Brasil una fábrica de mosquitos modificados para combatir el dengue

Inauguraron en Brasil una fábrica de mosquitos modificados para combatir el dengue

La empresa británica Oxitec, especializada en el control biológico de plagas, inauguró en Brasil una fábrica con capacidad para producir hasta 190 millones de mosquitos modificados por semana, con el objetivo de bloquear la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y la chikunguña.

La nueva instalación, ubicada en la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo (sureste), fue diseñada para producir a gran escala dos tipos de tecnologías: los mosquitos Wolbachia y los de la línea Aedes do Bem.

Tecnología brasilera

Según un comunicado de la empresa, se trata de una capacidad de producción “sin precedentes”, que permitirá una rápida expansión tanto en Brasil como en otros países. Señaló que estas tecnologías demostraron ser eficaces para reducir significativamente la transmisión del dengue y eliminar poblaciones del mosquito Aedes aegypti, principal vector de estas enfermedades.

La fábrica podrá suministrar hasta 190 millones de huevos de mosquitos con Wolbachia por semana, una cantidad que, de acuerdo con Oxitec, permitirá proteger a hasta 100 millones de personas al año. Además, también se están produciendo ejemplares de la línea Aedes do Bem con una capacidad semanal aún mayor, ofreciendo así una opción de control biológico para gobiernos, empresas y familias.

larvas de mosquitos dengue aedes aegypti 2.jpg
Salud advirtió que los huevos del mosquito que transmite el dengue pueden sobrevivir al frío.

Salud advirtió que los huevos del mosquito que transmite el dengue pueden sobrevivir al frío.

Fábrica de mosquitos modificados

Desde 2022, los mosquitos Aedes do Bem, capaces de reducir las poblaciones de Aedes aegypti en más de un 95 % en zonas urbanas, están siendo implementadas en diversas ciudades brasileñas como parte de las estrategias para combatir el dengue. En tanto, la tecnología Wolbachia, que utiliza una bacteria presente naturalmente en muchos insectos para reducir la capacidad del Aedes aegypti de transmitir enfermedades, demostró reducir la transmisión del dengue en más del 75 %, según resultados de proyectos piloto en grandes áreas urbanas, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Aunque esta tecnología aún está en proceso de aprobación por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), ya fue formalmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adoptada por el Ministerio de Salud de Brasil como parte del Programa Nacional de Control del Dengue (PNCD). “Con el nuevo complejo de Oxitec en Campinas, estamos equipados para responder de inmediato a los planos de expansión de Wolbachia del Ministerio de Salud, asegurando que la tecnología pueda llegar rápidamente a las comunidades de todo el país ”, explicó Natalia Verza Ferreira, directora ejecutiva de la filial brasileña de Oxitec, citada en el comunicado.

Brasil dengue Brasil Aedes aegypti
Inauguraron en Brasil una fábrica de mosquitos modificados para combatir el dengue

Inauguraron en Brasil una "fábrica" de mosquitos modificados para combatir el dengue

