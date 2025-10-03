Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

De cara a lo que será la gira por Estados Unidos de la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni , presentó la lista de convocados con varias sorpresas, dos regresos y una confirmación entre los citados para los partidos amistosos del 10 y 13 de octubre, ante Venezuela y Puerto Rico.

A simple vista, la mayoría son nombres conocidos. Sin embargo, Scaloni volvió a sorprender con algunas citaciones inesperadas. Así, aparece por ejemplo el nombre del arquero de Racing Facundo Cambeses, quien se adueñó del arco de la Academia, que hasta hace poco parecía propiedad exclusiva de Gabriel Arias.

En paralelo, también aparece el defensor del River Lautaro Rivero. El joven zaguero de 21 años se quedó con el puesto de segundo marcador central del Millonario.

A esos dos nombres se les suma el de Aníbal Moreno, actualmente jugador de Palmeiras, donde es amo y señor del mediocampo con grandes actuaciones que ahora le valieron su primera convocatoria a la Mayor. A él también se le suma la confirmación de José López, el delantero del Verdao que ya había sido citado en la última doble fecha de Eliminatorias y que vuelve a aparecer en la nómina actual.

En tanto, otras dos buenas noticias llegan con los retornos de Enzo Fernández y del concordiense Marcos Senesi. El mediocampista de Chelsea se ausentó de la última citación como consecuencia de la expulsión que debió purgar, mientras que el defensor entrerriano de Bournemouth regresa a la Albiceleste después de un largo tiempo, dado que su único partido oficial con el combinado nacional hasta ahora fue en junio de 2022, para el amistoso ante Estonia en el que fue titular.

Los convocados por Lionel Scaloni