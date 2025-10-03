Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto finalizó 19° en las primeras prácticas libres del GP de Singapur

Franco Colapinto quedó casi un segundo por debajo de su compañero Pierre Gasly en la FP1 y en la FP2 mejoró sus tiempos, pero sin modificar su posición.

3 de octubre 2025 · 16:19hs
Franco Colapinto sigue padeciendo la falta de velocidad de su auto.

Franco Colapinto sigue padeciendo la falta de velocidad de su auto.

Franco Colapinto salió a la pista del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y afrontó sus primeras prácticas libres: quedó en el 19° puesto a casi un segundo (a 0.946) del francés Pierre Gasly en Alpine en la FP1,mientras que en la FP2 volvió a registrar una 19ª plaza, mejorando sus tiempos, pero no así su colocación.

El piloto argentino, que este fin de semana compite en la 18ª carrera de la F1, tuvo su mejor tiempo en 1:33.324 a lo largo de las primeras 26 vueltas que sumó en Marina Bay, donde completó sin inconvenientes la tanda de adaptación: giró con regularidad, cambió neumáticos y hasta practicó paradas en boxes, en lo que puede calificarse como un desempeño correcto. Sin embargo, volvió a quedar en evidencia la falta de velocidad del Alpine, un déficit que arrastra toda la temporada. Solo quedó por delante del auto de Albon, que apenas dio dos vueltas antes de regresar a boxes con fuego.

Destacan que estas dos carreras serán claves para el futuro de Colapinto en Alpine.

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Leandro Paredes es amo y señor del mediocampo Azul y Oro.

Leandro Paredes será baja en un partido clave para Boca

En la segunda práctica libre, que estuvo marcada por varias banderas rojas, Colapinto también finalizó 19°, solo por delante del accidentado George Russell. El argentino sufrió con el control de su Alpine en este primer día de actividad y consiguió su mejor tiempo en la FP2: 1:33.139, a 0.681 de diferencia respecto de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que terminó 16° con 1:32.458.

Vale destacar que Oscar Piastri fue el más rápido de esta segunda tanda con un giro de 1:30.714, que le permitió posicionarse arriba de Isack Hadjar (1:30.846) y de Max Verstappen (1:30.857).

Cómo sigue la actividad en Singapur

Este sábado se desarrollará la FP3 desde las 6.30 a las 7.30 horas de la Argentina, mientras que la clasificación está estipulada para 10. Asimismo, la carrera del domingo será a las 9.

Franco Colapinto Singapur Fórmula 1 Alpine
Lionel Scaloni sorprendió con algunos nombres.

Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

El SUP es una de las disciplinas que tendrá el Tetratlón del Paraná.

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Los pelotaris que competirán en la Capital Nacional de la Avicultura representarán a las distintas provincias en el Campeonato Argentino.

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

