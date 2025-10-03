Uno Entre Rios | Diamante

Diamante y Valle María vibran con el Rally Argentino

Desde este viernes por primera vez los caminos de Diamante y Valle María reciben a la octava fecha del año. Los entrerrianos buscan destacarse.

3 de octubre 2025 · 17:29hs
La prueba está contemplada dentro de la octava fecha del año

La prueba está contemplada dentro de la octava fecha del año, este viernes hubo acción.

Desde este viernes el Rally Argentino vive un nuevo capítulo ya que por primera vez la categoría desembarcó en Diamante y Valle María para disputar la octava fecha de la temporada. Una plaza nueva que promete caminos desafiantes y un marco de público multitudinario para recibir a los mejores binomios del país.

Nadia Cutro
Nadia Cutro buscar&aacute; un buen resultado de local.&nbsp;

Nadia Cutro buscará un buen resultado de local.

El debut es fruto del trabajo conjunto de las municipalidades de Diamante, Valle María, la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA) y autoridades locales que pusieron a la región en el mapa del rally nacional.

La competencia llega con un recorrido total de 333,19 kilómetros, de los cuales 139,04 kilómetros serán cronometrados con un total de 12 pruebas especiales en las que la topografía las diferencian del resto de los llanos por la variación de alturas: con bajas, con lomos, con subes, con curvas que están un poco escondidas, con ingresos a los campos y un super especial con persecución, que la van a hacer una fecha especial.

En el camping Valle de la Ensenada se alberga el parque de asistencia, la prueba super especial final y la ceremonia de premiación. Además, la rampa promocional tendrá lugar en el Predio Martín Fierro de Diamante, donde los fanáticos podrán disfrutar de la firma de autógrafos y del primer contacto de los autos con el público.

La definición tendrá un condimento extra: el Power Stage, en el tramo Acceso Balneario – Valle María (PE11), donde se entregarán puntos adicionales que pueden ser decisivos en la pelea por el campeonato.

El estreno en tierras entrerrianas contará con los más altos estándares de seguridad, garantizando que cada aspecto de la competencia se desarrolle bajo estrictos protocolos.

Este viernes se inició la acción en Diamante y Valle María

Con el shakedown, el Rally de Entre Ríos puso en marcha su edición 2025 con debut en Diamante y Valle María, disputado en un tramo de poco más de tres kilómetros en cercanías de Aldea Protestante.

En el RC2, el más veloz fue Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda), que con un registro de 1’43”1/10 marcaron el mejor tiempo del shakedown, dejando en clara sus intenciones para el fin de semana. El tercer tiempo fue para los uruguayenses Leandro Bonnin / Emanuel Fernández (Citroën).

Cabe destacar que dentro de la RC-MR también están los concordienses Nadia Cutro / Miguel Recalt (Toyota Yaris), Victorio Ballay / Andrés Delía (DS3) y los gualeyos Mariano Terraza / Agustín Kablan (VW Polo).

El shakedown sirvió como anticipo de lo que será una competencia intensa en todas las divisiones. La actividad continuará este viernes a las 19.45 con la firma de autógrafos en el Predio Martín Fierro de Diamante, para continuar a las 20.30 con la rampa de largada promocional.

Las dos etapas del Rally Argentino

Sábado 4 de octubre

08:53 PE1 - Pre Delta - Comisaria Ejido I (13,40 km)

09:21 PE 2 - Escuela 36 - Escuela 4 I (15,25 km)

09:59 PE 3 - Valle María - Acceso Balneario I (8,87 km)

12:17 PE 4 - Pre Delta - Comisaria Ejido II (13,40 km)

12:45 PE 5 - Escuela 36 - Escuela 4 II (15,25 km)

13:23 PE 6 - Valle María - Acceso Balneario II (8,87 km)

15:06 PE 7 - Súper Especial La Chacra (5,95 km)

Total pruebas especiales etapa 1: 7

Total kilómetros cronometrados: 80,99 km

Domingo 5 de octubre

08:18 PE 8 - Complejo La Chacra - Comisaria Ejido I (18,65 km)

09:16 PE 9 - Acceso Balneario - Valle María I (8,60 km)

11:29 PE 10 - Complejo La Chacra - Comisaria Ejido II (18,65 km)

12:27 PE 11 - Acceso Balneario - Valle María II (8,60 km) Power Stage

13:00 PE 12 - Súper Especial Camping Valle de la Ensenada (3,55 km)

Total pruebas especiales etapa 2: 5

Total kilómetros cronometrados: 58,05 km

Total de pruebas especiales rally: 12

Kilómetros totales cronometrados: 139,04 km

Diamante Rally Argentino Nadia Cutro
