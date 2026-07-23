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Asumen las nuevas autoridades de la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini

Nuevas autoridades asumirán este jueves en la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini, una institución con más de dos décadas de compromiso y trabajo por el barrio.

23 de julio 2026 · 14:28hs
Asumen las nuevas autoridades de la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini.

Asumen las nuevas autoridades de la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini.

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini realizará este jueves el acto de asunción de sus nuevas autoridades, con la participación de vecinos e instituciones de la zona. La ceremonia marcará el inicio de una nueva etapa para la organización barrial, que desde hace más de dos décadas trabaja por la participación y el compromiso comunitario.

La ceremonia se llevará a cabo a las 17 en la sede del Club de Leones Paraná Centro, ubicada en calle Pellegrini 547, donde se dará inicio a una nueva etapa de trabajo para la institución barrial.

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La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini inicia una nueva etapa con la asunción de sus autoridades

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini nació a fines del año 2000 a partir de una situación que movilizó profundamente a los habitantes del sector. En aquel momento, durante un solo fin de semana, se instaló una antena de telefonía celular de aproximadamente 64 metros de altura en un terreno lindero a las viviendas, sin respetar la distancia reglamentaria establecida por la normativa vigente.

La instalación de la estructura generó preocupación entre los vecinos por sus posibles efectos sobre la salud y dio lugar a un proceso de organización comunitaria. A través de reuniones, campañas informativas, recolección de firmas y distintas acciones de participación, los habitantes del barrio comenzaron a trabajar de manera conjunta para defender su reclamo.

Ese movimiento permitió fortalecer los lazos entre los vecinos y evidenció la necesidad de contar con una organización permanente que representara las inquietudes de la comunidad. Así surgió la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini, con el objetivo de promover la participación ciudadana, defender los derechos de los habitantes y abordar de manera colectiva las problemáticas del barrio.

Durante aproximadamente dos años, la comunidad sostuvo diversas gestiones y acciones para lograr el retiro de la antena, entre ellas una sentada pacífica en la vía pública y reclamos ante los organismos correspondientes.

El esfuerzo y la perseverancia vecinal dieron sus frutos en 2002, cuando se modificó la normativa vigente y se estableció que las antenas de telefonía celular debían instalarse fuera del ejido urbano de la ciudad. Ese logro se convirtió en un antecedente importante en la defensa de la salud pública y del bienestar de los vecinos.

Desde entonces, la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini se consolidó como un espacio de participación, encuentro y trabajo colectivo, sosteniendo la importancia de la organización barrial como una herramienta para impulsar mejoras y acompañar las necesidades de la comunidad.

Con una historia marcada por el compromiso y la unidad vecinal, la institución inicia ahora una nueva etapa con la renovación de sus autoridades, reafirmando el desafío de continuar trabajando por el presente y el futuro del barrio.

Carlos Pellegrini Club de Leones comunidad
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