Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

El sábado 14 de marzo, desde las 19, comenzará en La Casa de la Cultura el ciclo Nodo, una propuesta dedicada al rap que articula artistas locales y nacionales

El sábado 14 de marzo, desde las 19, comenzará en La Casa de la Cultura (9 de Julio y Carbó) el ciclo Nodo, una propuesta dedicada al rap que articula artistas locales y nacionales y que tendrá continuidad a lo largo de todo el año. La iniciativa es organizada por la productora Headnod , con acompañamiento del espacio cultural, y propone encuentros bimestrales que combinan música urbana y comunidad.

La primera fecha contará con la presentación de H de Perra, artista de rap oriundo de Monte Chingolo, Buenos Aires, y Buait26, dando inicio a un ciclo que apunta a fortalecer la escena local y a profesionalizar la producción de eventos vinculados al arte urbano en la ciudad.

En diálogo con UNO, Big Nacho, uno de los integrantes de Headnod, explicó que la productora comenzó a trabajar en Paraná en 2023, organizando distintas fechas con artistas de la ciudad y de otras provincias. “Desde el año pasado venimos desarrollando eventos de rap con artistas nacionales y locales, y este año, con el acompañamiento de la Casa de la Cultura, buscamos darle un marco más formal y un nombre a ese trabajo que veníamos haciendo”, señaló.

Ese proceso derivó en la creación del ciclo Nodo, una propuesta que se desarrollará de manera bimestral en La Casa de la Cultura. “Es un ciclo de rap que articula artistas locales y nacionales, con el objetivo de acompañar y potenciar el crecimiento del arte urbano en la ciudad. Es una expresión cultural que viene ganando cada vez más fuerza y visibilidad en toda la Argentina”, explicó.

Según detalló, la intención es sostener una programación regular que permita darle continuidad a la escena y fortalecerla a largo plazo. “Buscamos profesionalizar los eventos de rap y llevar cada fecha a un nuevo nivel, trabajando progresivamente con artistas de mayor alcance y trayectoria, pero sin perder el eje en el desarrollo local”, remarcó.

Big Nacho.jpg

Propuesta 360

El nombre del ciclo también responde a una definición conceptual. Big Nacho explicó que Nodo remite a la idea de conexión: “Es un concepto que une artistas, público y emprendedores en un mismo espacio cultural. Cada fecha funciona como un punto de encuentro, una red colectiva, un nodo donde convergen la música urbana y la comunidad”.

La elección de H de Perra para la apertura del ciclo no es casual. Se trata de un artista con fuerte presencia en la escena del rap bonaerense, que en los últimos años amplió su alcance y convocatoria. “Va a ser el encargado de darle inicio al ciclo. Durante todo el año vamos a realizar fechas que apunten a generar fidelización del público y un crecimiento sostenido de la escena, para que tenga visibilidad constante”, indicó.

En cuanto a la participación local, desde la organización adelantaron que cada fecha contará con artistas de la región. Para la jornada inaugural está prevista la participación de un artista de Paraná y otro de Santa Fe, cuyos nombres se anunciarán en los próximos días.

El ciclo Nodo se propone como una plataforma de circulación y encuentro para el rap y las expresiones urbanas, en un espacio institucional que acompaña la consolidación de este movimiento cultural en la ciudad.

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos, con promociones disponibles: dos entradas por 35.000 pesos y tres entradas a 16.000 pesos cada una. La venta se realiza a través de centralticket.net.