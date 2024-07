Nahuel Pennisi es un artista no vidente nacido en 1990 en Florencio Varela (Buenos Aires) que comenzó su carrera tocando en la calle a cambio de algunas monedas y terminó llevándose el premio Carlos Gardel en 2016 al mejor álbum como nuevo artista de folclore. Desde ese momento su carrera no paró de crecer.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

NAHUEL PENNISI - AUDIO EDIT.mp3

"Agradecido cada día al público por el apoyo. Siempre quise vivir de la música, trabajar y dedicarme a esto que es lo que me gusta, pero realmente el momento que vivo desde hace años es algo que no me esperaba, es realmente un hermoso regalo de la música y de la vida", dijo el cantante y compositor.

Habló además de sus viajes al exterior, pero recalcó que le gustan mucho los escenarios argentinos. "Es jugar de local. Si bien al salir de Argentina, en las presentaciones uno realiza una entrega distinta, me gusta llevar la bandera de mi país y descubrir cómo reacciona la gente, tocar en Argentina me encanta", expresó.

nahuel pennisi en Paraná.jpg Nahuel Pennisi: "Me emociona lo que sucede en Paraná con mis canciones"

En Paraná este jueves 25 estará presentando su nuevo disco Momentos. "Voy a llevar un homenaje especial para Paraná y también iré acompañado de mi banda. Ojalá estemos a la altura", consideró Pennisi.

Consultado sobre su relación con la música fue determinante sobre el lugar que ocupa en su vida: "La música me contiene, me cuida y me hace las cosas más fáciles. Empiezo a cantar y me olvido de todo. Disfruto cada momento", señaló a La Mañana de La Red.

Finalmente habló de los sueños que le quedan por cumplir: "Quiero hacer un disco infantil y también animarme en algún momento a una canción en otro idioma. Además me gustaría recorrer lugares del mundo que no conozco, pero no las grandes ciudades donde van todos los artistas, quiero ir a lugares donde la gente necesita que vayamos, como por ejemplo África. Interiorizarme sobre las tribus, las culturas, la música, sumergirme en eso sería un desafío y un sueño al mismo tiempo", especificó.

Momentos

Embed

En este nuevo disco, de diez canciones, Nahuel explora nuevas sonoridades y un nuevo rol: el de productor.

Amor y creatividad

Confiesa que "Este disco fue de mucho aprendizaje, no solamente lo grabé con amor como el resto de mis discos sino que también estuve más adentro de lo creativo, de la producción de los sonidos y fue una experiencia muy linda".