Mujer Orquesta: Entre ensayos, shows y maternidad

"Tengo las 24 horas organizadas como un tetris", describe Cony Legna al momento de pautar la nota con Diario UNO. Es que cumple a diario diferentes roles y trata de dejar lo mejor en cada una de sus actividades.

Desde su casa trabaja para una empresa multinacional y también es diseñadora gráfica. Es mamá de "dos soles" y la baterista de Sugados por Carl desde hace 10 años. Así que Constanza conjugó maternidad y desarrollo laboral con la música porque según sus palabras "tocar es lo que amo hacer".

—¿Cuál es tu rol dentro de la banda?

—Mi rol dentro de la banda es mantener la química, motivación, la unión entre nosotros, eso es fundamental. Hablar mucho, largar todo de frente y ver lo que cada uno siente para tomar una decisión entre todos, en conjunto, lo hacemos siempre.

—¿Cuándo dicidiste que la batería era tu instrumento?

—La música viene de familia. Mi viejo cofrade, mi hermano empezó a estudiar a los 6 años en la escuela de música y se escuchaban mucho Los Redondos, la Cofradía de la Flor Solar, Pedro y Pablo. También había muchos músicos que pasaban por casa, muchos instrumentos, entonces probaba una viola, el bajo, hasta que un día en la casa de mis viejos empezó a ensayar una banda de amigos, ellos llevaron una batería y desde ahí arranqué. Tenía 19 años. Al principio me ayudó mi hermano que ya sabía, pero en realidad soy autodidacta.

—¿Cómo describirías la sensación de tocar?

—Tocar es lo que amo hacer, así que me siento en la gloria como le digo siempre a los chicos. Cuando tocamos siento que el público percibe todo lo que disfruto de tocar.

—En una de las biografías de la banda hacen referencia a que realizaron un parate por tu embarazo y después volvieron.

—Embarazada de cuatro meses tocamos en vivo. A los cinco meses de embarazo estábamos grabando también un EP de cinco temas propios de la banda que no pudimos terminar porque tuvo un accidente el guitarrista. En ese impasse que nos tomamos como banda fui mamá de dos soles y bueno después retomamos. Volvimos Kiri (voz y segunda guitarra) y yo y sumamos nuevos integrantes Pabliyo en el bajo y Pol en guitarra que somos los que estamos actualmente. Sólo dos quedamos de los pioneros de la banda.

—¿Cómo compaginás la música, ser madre y el trabajo?

—Soy re organizada, las 24 horas armadas como un tetris. Además, tenemos días y horarios fijos de ensayo, después con el tema de los recitales y tocar en vivo, si no es con ayuda de mi familia no podría.

—Según tu punto de vista ¿cómo ves la relación de Paraná con la música independiente? ¿Qué falta y qué se hace bien?

—Casi no hay lugares y espacios para tocar en vivo y cada vez son menos los lugares privados para desarrollar la cultura. Hoy en día no se puede ni pensar en autogestionar un recital porque terminás perdiendo de cabeza. Estuvo muy bueno el recital de Vamos las Bandas que se realizó hace poquito, ahí estuvo presente el rock en los tres días.









—¿Tenés algún parentesco con los chicos del grupo?

—Con los chicos somos amigos.

—¿Cuál fue el mejor show?

—El mejor recital fue el de Los Redondos en Unión de Santa Fe cuando tenía 15 años. Fuimos con mi papá, mi mamá y mi hermano (se ríe). Con Sugados son todos copados, la verdad. Toda la onda le ponemos. Pero me encantó en Santa Fe junto a Jedy, en pleno invierno, helaba, y llegué con mi alfombra roja y el caloventor al camarín y cambió todo; me aplaudían los chicos esa noche, nos divertimos mucho, fue en Tribus.

—De todos los covers ¿hay alguno que te gusta interpretar más?

—Los temas que me gustan van variando con el tiempo, con la producción de nuevas canciones. En la última lista para el recital de "Vamos las Bandas" me gustó "Un poco loco" y "A puro dolor". Ahora en julio se vienen los 10 años de la banda y en los festejos van a reaparecer muy lindos temitas viejos también.

—¿Un baterista de referencia?

—Bateros referentes no tengo, pero me inclino por bateristas punk como el No Use for a Name, Offspring, Ramones y Green Day.

—¿Cómo es un día tuyo?

—Agotador. Trato de dejar lo mejor de mí en todo lo que hago. Creo que necesito descansar más.





La biografía de Sugados por Carl indica que se formaron en Paraná en los últimos meses del año 2008. Según indican la idea de la banda consistió en versionar al punk rock canciones de diversos artistas de habla hispana de distintos géneros, como por ejemplo José Luis Perales, Cacho Castaña, Los Auténticos Decadentes, Sergio Denis, Los Palmeras, Ricky Martín y un largo etcétera.

El debut de la agrupación fue en 2009 y a partir de ahí recorrió casi todos los escenarios de la ciudad y participó en diferentes eventos, siempre obteniendo una buena respuesta del público.

En agosto de 2009 editaron su primer el disco "Surtido Craley", el cual consta de 11 canciones versionadas del género que los Sugados por Carl gustan denominar "Panroc suave de contenido".

La banda siguió tocando con regularidad, compartiendo escenario con muchas bandas locales y de afuera, visitando ciudades como Santa Fe, Rosario o la capital del vecino país, Montevideo.

Después de un tiempo si tocar, retomaron los ensayos en 2017 con bajista y guitarrista nuevos, con la idea original de los covers y la intención de seguir recorriendo muchos escenarios compartiendo con bandas amigas y encarar la grabación de un nuevo disco. El 18 de septiembre de 2018 lanzaron el EP "Vulgar demostración de panroc".

"Para el aniversario estamos preparando un recital de Sugados que será el próximo 8 de julio, con una banda invitada a confirmar y por supuesto torta para todos".

Los integrantes de la Banda son Constanza "Cony" Legna en batería; Julio "Kiri" Gueller (voz y guitarra); Pablo "Pabliyo" González (bajo y coros) y Paulino "Pol" Bregant (Guitarra y coros).

