Mucho cine en la agenda cultural de este fin de semana

premios.jpg La gala en es en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Foto UNO Diego Arias.

"La mujer Invisible". Con el Grupo Las Mandadas de Santa Fe en el Ciclo Mujeres Barderas se presentará este viernes 08 a las 21 en Escuela del Bardo.

"VidayVuelta (de dos payasos)". Con la compañía Teastral y la dirección de Julieta Daga y Leandro Bogado. Actúan: Paula Righelato y Ezequiel Caridad se presentará este viernes 08 a las 21 en Casa Bouelvard / Sala Metamorfosis. Entrada $1.500. Reservas al 343-5110311.

"El caso de la mujer que no quería ser jarrón". Con la compañía Vértigo Enero de CABA en el Ciclo Mujeres Barderas este sábado 09 a las 21 en Escuela del Bardo.

MÚSICA

Tamandúa Trío + Jam de Jazz este jueves 07 a las 21 en Casa Encendida con entrada libre y gratuita.

Caliope Family presenta "341". Abren la noche: Big Nvcho y Los Niños Gedes este viernes 08 a las 20 en Tierra Bomba. Entradas en passline.com

Noche de Gala: Día Nacional del Inmigrante este viernes 08 a las 20 en el Teatro 3 de Febrero con entrada libre y gratuita.

12 Monos. Estará este viernes 08 a las 21 en Bodegón Los Gardelitos. Anticipadas $1.500. Reservas al 343-5111031.

Milonga Pasional. Todos los viernes a las 21.30 en el Golf del Cae. Reservas: 343-4706058.

Concierto de Música Popular. Tocan: Electra Barbagelata, Damián Ortiz y Juanjo Cáceres este viernes 08 a las 21 en el Almacén de los 33. Derecho de espectáculo $1.000. Reservas al 343-4702836.

Encuentro de Arte Joven. Tocan: Shulamit Silvestre + Sin Querer Queriendo + Rock and Vibes + Tatu Mulita este sábado 09 a las 15 en el Skatepark con entrada libre y gratuita.

CINE

Megalodón 2 de lunes a viernes a las 16.45 en 2D y a las 21.45 en 3D en Cine Círculo.

Barbi de lunes a viernes a las 19.20 en Cine Círculo.

Elementos de lunes a viernes a las 17 en Cine Círculo.

Sonido de Libertad de lunes a viernes 17.30; 19.15 y 21.45 en Cine Círculo.

Openheimer de lunes a viernes a las 19.10 en castellano y subtitulada a las 21.30 en Cine Círculo.

Tortugas Ninjas: Caos mutante en 3D de lunes a viernes a las 17.15 y a las 19.45 en Cine Círculo.

Háblame de lunes a viernes a las 22.30 en Cine Círculo.

cine circulo1.jpg

FICER. Zaramella en cortos. Con la dirección de Juan Pablo Zaramella este jueves 07 en el Centro Provincial de Convenciones con entrada libre y gratuita a las 9, 19.30 y 14.30

FICER. Videominutos. Son los ganadores del concurso 2023 que se presentarán este jueves 07 en el Centro Provincial de Convenciones a las 11 con entrada libre y gratuita.

FICER. Juan, como si nada hubiera sucedido (Argentina 1987). Con la dirección de Carlos Echeverría este jueves 07 a las 15.30 en el Centro Provincial de Convenciones con entrada libre y gratuita.

FICER. Trenque Lauquen (Argentina/Alemania 2023). Con la dirección de Laura Citarella se presentará este jueves 07 en La Vieja Usina a las 17 con Entrada libre y gratuita.

FICER. La siesta (Formosa 2021). Con la dirección de María Cecilia Acuña este jueves 07 en el Centro Provincial de Convenciones a las 17.30 con entrada libre y gratuita.

FICER. Tres cosas básicas (Santa Fe 2023). Con la dirección de Francisco Matiozzi Molinas este jueves 07 en el Centro Provincial de Convenciones a las 17.30 con entrada libre y gratuita.

FICER. Mi vocación (Argentina 2023). Con la dirección de María Laura Moyano este jueves 07 a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones con entrada libre y gratuita

FICER. Gigi, la legge (Italia/Francia/Bélgica 2022). Con la dirección: Alessandro Comodín este jueves 07 a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones con entrada libre y gratuita.

FICER Carta desde casa (Argentina 2023). Con la dirección de Fernanda Álvarez este jueves 07 a las 19.30 en el Centro Provincial de Convenciones con entrada libre y gratuita.

FICER. Far from us (Misiones 2019). Con la dirección: Laura Bierbrauer, Verena Kuri este jueves 07 a las 19.30 en el Centro Provincial de Convenciones con entrada libre y gratuita.

ficer.jpg

FICER ¿Quién es Keili González? (Argentina 2023). Con la dirección de Diana Solari Brandolín este jueves 07 a las 21.30 con entrada libre y gratuita en el Centro Provincial de Convenciones.

FICER. Arturo a las 30 (Argentina 2023). Con la dirección de Martín Shanly este jueves 07 a las 21.30 con entrada libre y gratuita en el Centro Provincial de Convenciones.