Melina Portillo presentará su "Muestra Retrospectiva"

Portillo es docente hace 20 años y, como tal, tiene muchos años de oficio dedicados a su amada carrera: el arte. “Fui coordinadora de área, tengo un taller, un espacio propio que es una casa que tiene más de 100 años que la restauramos con los estudiantes, se llama Crea Arte, allí doy clases, todo ciclo básico, de primer a tercer año. Después trabajo con otras escuelas públicas, siempre secundario y en Colonia Avellaneda.

Sobre el objetivo de la muestra, Portillo aseguró que desea que la gente la acompañe y apoye al arte. “Desde muy chiquita me dedico a esto, he atravesado un montón de cosas, desde lo personal y profesional. Trabajé 15 años como empleada doméstica para poder pagarme los estudios y poder ser profe, luché muchos años para llegar a recibirme y después seguí estudiando en la Universidad Nacional de Entre Ríos la licenciatura. En 2018 me recibí de licenciada en Artes Plásticas, y ese año fue el último año que terminó el convenio que tenía artes visuales, que cuando yo inicié en el año 98 en artes visuales se llamaba López Carnelli, tenía convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos porque todavía no existía la licenciatura en artes visuales. Actualmente sigo en la docencia, pinto, y hace poquito estuve en la Biblioteca Provincial y expuse una pintura con otros artistas y colegas”, contó.

Portillo, como mencionó con anterioridad, entró al mundo del arte siendo muy pequeña. De niña, asistía a una academia en el barrio San Agustín donde fue criada con su familia. “La primera vez que participé en una muestra colectiva tenía diez años. Y siendo niña fui premiada por una obra en el concurso por el Día de los Museos organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná. Fui distinguida con una segunda mención en el Salón Anual Trazos de Mujer 2014 organizado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos”.

Además, se desempeñó como profesora en Educación Sexual Integral en el ciclo básico y orientado en escuelas de Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, así como también ha ejercido la función de coordinadora del Área Expresión. Por otra parte, fue guía durante la Muestra Antonio Berni para niños, llevada a cabo en la Sala Mayo, entre otras actividades. Su obra se ha especializado mayormente en la realización de retratos con tiza pastel, grafito o collage. También ha hecho trabajos al óleo representando la figura humana. La cita para su muestra es mañana a las 20.30 en Colonia Avellaneda, calle Policía de Entre Ríos 3158, barrio 400 Viviendas.