Leo Bartolomé presenta la obra "Enhumoradísimo"

Además, Bartolomé adelantó que Garay estará interpretando a su reconocido personaje La Pancha. “Ella es un personaje maravilloso, muy gracioso. Se trata de una señora mayor que no se adapta a la modernidad, a todo lo nuevo, una señora que se quedó encallada en el pasado, entonces no se adapta a la tecnología, a los celulares, a los nuevos vocabularios. La Pancha se encuentra, después de muchos años, con La Sheila, que es un personaje mío, ellas eran amigas y ahora se reencuentran y charlan de todo lo que es la actualidad, de todo lo que vivieron, de todo lo que pasó en la pandemia, que no se podían ver, entonces hicimos un diálogo muy, pero muy gracioso. Les aseguro que La Pancha y La Sheila van a hacer reír sin parar al público, en Córdoba estallaban”.

Enhumoradísimo

Sobre el proceso creativo de la obra, el artista sostuvo que fue extenso y que requiere de mucha concentración. También hizo alusión a la importancia de estar atento y perceptivo frente a distintas ideas que van surgieron en el camino. “Me ocupo de todo y estoy en todo. Estoy pendiente de la escenografía, del proceso de escritura, de la música, y como yo edito la música es un proceso largo de estar sentado frente a la computadora armando como un rompecabezas. Y a los diálogos los armamos con Adrián tratando de hacer humor con la actualidad”.

En ese sentido, durante el show el público recorre diferentes escenarios y, uno de ellos, también es la infancia de Bartolomé y el camino recorrido para llegar al lugar que pudo conseguir hoy. “Cuando era niño, prefería estar encerrado escuchando música, bailando. Armaba mis propias coreografías, actuaba, jugaba a que yo era el bueno, el malo, la actriz, el actor. Todos los personajes juntos y me disfrazaba con ropa de mi mamá”, contó.

En cuanto al hecho de presentarse en el teatro de su ciudad, Bartolomé se mostró emocionado y agradecido: “Es algo que soñé siempre y que veía muy inalcanzable. Pensaba, ¿cómo voy a llegar al Teatro 3 de Febrero? ¿Cómo voy a llegar a hacer una obra? ¿Cómo voy a llegar a ser...? En mis principios, cuando era bailarín y coreógrafo, quería hacer un espectáculo a lo Pachano, muy de vestuarios, bailes y coreografías. Hubo gente que confió y otra que no. Hasta que, finalmente, en 2016 hice mi primer show y, a partir de ahí, tomé coraje para seguir con la gente que quisiera venir a verme. Para mí, como artista, que la obra salga bien y que la gente, poca o mucha, se divierta, es una alegría enorme. También me encanta cuando al finalizar me envían mensajes de apoyo y afecto, me incitan a seguir. Todo eso tiene de maravilloso presentar el espectáculo en mi ciudad”, confesó.

En ese sentido, el artista expresó que tiene muchas expectativas y que desea que la gente acompañe la obra y se divierta. “Tengo un público fiel que desde hace muchos años me apoya y me sigue. Creo que me lo he ganado gracias a mi trabajo y al esfuerzo. Siempre trabajé con amor y pasión por esta profesión”, cerró. La escenografía en el teatro estará a cargo de Ángel Albornoz Eventos.