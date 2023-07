Las noticias "En Voz Alta" por Radio 10 Paraná

"Vamos a decir lo que tenemos que decir En Voz Alta, pero no a los gritos", comenzó a describir la "Bruja" la dinámica del programa y reflexionó: " El periodismo tiene que decirse en voz alta, no hay que andar escondiéndose. De la misma manera que comenzó el periodismo hace muchos años: Un señor que se subía a un especie de cajón y contaba noticias para todo el pueblo", indicó. Es una mera casualidad que el programa tenga las siglas EVA en alusión a Evita, aunque podría ser tranquilamente un "sentido homenaje" al seguir la línea editorial que sostiene el periodista principal. "En Voz Alta intenta ser un magazine y a veces lo consigue, otras veces no. En algunos casos, me distrae la la tendencia a hacer un programa más informativo y me sustrae de lo que es un magazine" expresó la "Bruja" ya que sostiene que el programa es un magazine informativo.