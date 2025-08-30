Las Colectividades homenajearán a los Inmigrantes en el Teatro 3 de Febrero

Con entrada libre y gratuita, se celebrará una noche de Gala en Homenaje al Inmigrante el viernes 5 de septiembre a las 20 en el Teatro 3 de Febrero.

La noche de Gala en Homenaje al Inmigrante organizada por la Unión de Colectividades de Entre Ríos junto Dirección General de Colectividades y la Municipalidad de Paraná se celebrará en el Teatro 3 de Febrero el viernes 5 de septiembre a las 20.

Será una magnífica noche de Gala que honrará a quienes llegaron a nuestra Patria para engrandecerla con su esfuerzo, su trabajo y su cultura, entrelazándola con la que se tejía en estas tierras entrerrianas. Una noche en la que los espectadores visitarán diferentes continentes disfrutando pinceladas del arte del mundo.

Naciones tradicionales

En el escenario lucirán las banderas Argentina y de Entre Ríos, acompañadas de las enseñas de Alemania, Árabes -Líbano, Palestina, Siria-, Bélgica, Bolivia, Cataluña, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Escocia, Eslovenia, España, Asturias, Francia, Grecia, Haití, India Cultura Védica, Israel, Italia y sus Regiones Friuli, Liguria, Piamonte, Sicilia y Véneto, Luxemburgo, México, País Vasco, Rusia, Suiza, Cantón Suizo de Valais, Uruguay, Venezuela y Wiphala representando los Pueblos Originarios; y se sucederán las muestras artísticas de las distintas culturas del mundo nucleadas en la Unión de Colectividades de Entre Ríos, UCER.

Se le solicitará a quienes puedan y deseen colaborar, el aporte de elementos de higiene y/o alimentos no perecederos que serán recibidos en el hall del Teatro por el Club de Leones Paraná Campaña y entregados a entidades de bien público. Declarado de interés de la Confederación Argentina de Colectividades