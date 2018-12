La Rifa del Viento suena a nivel nacional y se prepara para lanzar su segundo disco

El trío paranaense La Rifa del Viento comenzó a sonar en Radio Nacional mientras prepara la salida de su segundo disco.

Hace dos semanas les llegó un mail de un productor de Radio Nacional pidiéndoles que hicieran una pequeña introducción sobre dos temas nuevos de la banda que iban a entrar en rotación por la emisora. Cabe destacar que también hay temas de Acólitos Anónimos que están rotando en la misma radio.

Los temas del grupo conformado por Alfonso Bekes (guitarra y voz), Juanjo Cáceres (bajo y coros) y Atilio Notargiacomo (batería) son Arden los mares, de su primer disco, y Si pensás seguir así.

Arden los mares abre su primer disco y tiene un juego de contrastes musicales entre lo pesado y lo sutil. La poesía es paisajista y erótica a la vez que un poco psicodélica.

Si pensás seguir así forma parte del segundo disco, que verá la luz el año que viene. Este tema está incluido en un video de una sesión en vivo que el grupo hizo para el Archivo Rutemberg, que puede ver en Youtube. La letra habla de cómo a veces podemos insistir hasta las últimas consecuencias con una relación aunque sepamos que nos hace mal y de la búsqueda de una salida. La música tiene claras reminiscencias de Pink Floyd.

"Para nosotros, esta noticia es un incentivo, porque quiere decir que hay alguien que está atento o atenta escuchando lo que hacemos y eso entusiasma un montón. Estamos mezclando un disco nuevo y a pesar de que este año tuvimos cambios de formación y ahora estamos en formato trío con Juanjo y Atilio, seguimos trabajando. El año que viene esperamos poder movernos un poco más", dijo Alfonso Bekes a Escenario.

Por otra parte, señaló que 2018 no fue el mejor año para las bandas de rock en Paraná: "Con mis otros proyectos que son más acústicos y reducidos he tenido más trabajo, pero con La Rifa del Viento estuvo complicado". Asimismo, comentó que por este momento decidieron no hacer presentaciones producidas de manera independiente, ya que la mayoría de las bandas terminan tocando para diez o 15 personas, cuando gestionar y producir un recital insume mucho tiempo y esfuerzo".

"Creo que Paraná está pasando un momento complicado en lo que al rock refiere, tenemos un solo lugar de impronta rockera, que es Limbo Pub. Después quedan las fechas organizadas por el estado, como La Vieja Usina o la Casa de la Cultura, pero no son lugares que lleven a un público rockero. Y al no haber muchas propuestas de lugares privados de calidad, con buen sonido e iluminación, es difícil atraer a un público nuevo. Pero también es un poco la responsabilidad de los artistas el ofrecer un buen show a nivel técnico, y eso está un poco descuidado, a excepción de algunas bandas que, al igual que nosotros, terminan tocando una o dos veces al año", añadió el músico.

Pero La Rifa del Viento sigue en actividad y lo comparte con sus público a través de las redes sociales: "Estamos asumiendo lo que tiene que ver con la vida virtual del grupo, ya que este tema (Si pensás seguir así) tuvo muy buena repercusión en las redes y mucha gente lo escuchó, siendo que no tocamos desde junio, si bien ensayamos todas las semanas y estamos en proceso de composición. Así que uno puede seguir manteniendo vivo el contacto con el público".





Renovar el público rockero

Otro factor que para Bekes influye en la merma del público rockero, es el interés de la juventud en otros géneros: "También pasa que el rock está ligado a un público más adulto. De golpe, con estrenos como la película sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, me empezaron a llegar alumnos y alumnas adolescentes pidiéndome que les enseñe temas de Queen, que para mí es un sueño hecho realidad. Pero lo cierto es que ahora los pibes escuchan otra cosa, trap, reggaetón y cumbia pop, no porque no les guste el rock, sino porque los bombardean con otra música y otra información. Lo hacen porque lo hace la mayoría y lo que operan desde los circuitos comerciales".

De todas formas, destacó que es responsabilidad de los músicos de rock unirse y gestionar fechas en salas estatales: "Todos sabemos que la provincia está abocada a la música que definen como marca identitaria de Entre Ríos, como la chamarrita. Pero lo cierto es que hoy hay muchos más compositores de rock que de chamarrita. No podemos sentarnos a esperar a que nos traigan servido en bandeja un ciclo de recitales, tenemos que gestionar".

La Rifa del Viento nació en Paraná en julio de 2013. La formación inicial (Adriano Demartini, Lucas Solari y Alfonso Bekes) tocó por primera vez en el homenaje a Luis Alberto Spinetta Todos estos años de Luis, realizado en el Centro Cultural Provincial La Vieja Usina de la ciudad de Paraná en mayo de 2013. Desde entonces, el grupo ha tocado para distintos eventos en bares, pubs y salas de concierto de Paraná, comenzando a consolidar un repertorio propio.

En los últimos años han visitado escenarios de Concordia, Santa Fe y Buenos Aires. El 10 de marzo de 2016 lanzaron online de su primer disco homónimo, con ocho temas concebidos como un viaje a través de paisajes sonoros y poéticos. Luego del lanzamiento del disco se consolida una nueva formación, con la salida de Adriano Demartini y la incorporación de Juanjo Cáceres en bajo y Demián González Petrich en teclados y guitarra.

Pero a mediados de este año el grupo volvió a su formato de origen: trío de guitarra, bajo y batería con voz y coros; y ahora debe reformular sus composiciones: "De haber tocado en cuarteto con teclados y eventualmente otra guitarra, ahora volvemos a reducirnos. Y dentro de esa reinvención de la sonoridad van surgiendo temas que tienen otro color y que se van moldeando en la historia del grupo, que viene de ser un cuarteto. No queremos quedarnos en una fórmula que haya salido bien; porque principalmente La Rifa es un grupo de experimentación musical. De hecho, los tres integrantes somos también docentes de música y terminamos haciendo un laboratorio", concluyó Bekes.