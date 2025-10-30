Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

El Remero eliminó a Recreativo Verde, mientras que el Bocha derrotó a Neuquén en los terceros juegos de las semifinales del Torneo Clausura de la UEHP.

Falta poco para conocer al campeón del Torneo Clausura Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP). Rowing y Recreativo Rojo son los finalistas del certamen, tras imponerse en los terceros juegos de unas cerradas y apasionantes semifinales, disputadas en la pista de Recre.

El Remero eliminó a Recreativo Verde al superarlo 3 a 2 en los penales, luego de un vibrante empate 4 a 4. Vito Militello marcó los cuatro goles del PRC; mientras que Francisco Larrosa, Laurentino Alvarenque, Ignacio García y Militello, en contra, convirtieron para el anfitrión. Vale destacar que en el primer partido Recreativo se impuso por 2 a 1, mientras que en el segundo juego Rowing venció por 5 a 2.

Por su parte, el Bochas Rojo derrotó 5 a 3 a Neuquén y avanzó de fase. Joaquín De León, Germán Muzio en dos ocasiones, Julián García y Federico Buonanduchi anotaron los tantos del dueño de casa; mientras que Francisco San Martín en dos oportunidades y Maximiliano Magonni fueron los autores de los goles del Pingüino. En el primer partido Recre ganó 5 a 3 y en el segundo fue Neuquén el que se impuso por 9 a 7.

Las finales del Torneo Clausura

La definición del certamen masculino será al mejor de tres partidos, pero su inicio aún no tiene fecha confirmada. Deberán aguardar la vuelta de Recreativo Bochas Club de su participación en el Campeonato Panamericano en San Juan.