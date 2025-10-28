La Biblioteca Provincial de Entre Ríos cumple 51 años y reabre su patio-jardín

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos celebrará sus 51 años el viernes 31 de octubre en su sede de Alameda de la Federación 278, Paraná

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos celebrará sus 51 años el viernes 31 de octubre desde las 18 en su sede de Alameda de la Federación 278, Paraná, con una entrega de premios literarios y la inauguración del Patio-Jardín Ana María Garasino.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos , invita a la comunidad a participar de la jornada, que incluirá lecturas, reconocimientos y un cierre musical.

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un homenaje al poeta José María Fernández Unsaín

Durante el acto se entregarán los premios del Concurso Literario Provincial Juan L. Ortiz, que distingue cada año a autores de toda la provincia. En esta edición fueron galardonados Daniel González Rebolledo (Gualeguay) con el primer premio, Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú) con el segundo, y Daniel Gustavo Pessarini (Federación) con el tercero. Recibieron menciones Sofía González (San Salvador) y Ernesto Mario Massimini (Paraná). El jurado estuvo integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan.

Un espacio recuperado para el encuentro

El Patio-Jardín Ana María Garasino rinde homenaje a la destacada novelista entrerriana nacida en 1898 y fallecida en 1986. Su recuperación fue impulsada por la Dirección y el personal de la Biblioteca ante el deterioro del lugar y la necesidad de preservar el patrimonio bibliográfico.

La puesta en valor incluyó la limpieza integral del espacio y la construcción de un deck a modo de escenario, que permitirá realizar presentaciones, talleres, lecturas y actividades culturales abiertas al público.