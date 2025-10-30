Uno Entre Rios | El País | Guillermo Francos

Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas: "Es una locura"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas. “Es una locura”, disparó el funcionario.

30 de octubre 2025 · 17:26hs
Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas.

Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que existe “una campaña” que busca “petardear” la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y, a modo de ejemplo, dijo que la posibilidad de que se lleve la jornada laboral a 12 horas “es una locura”.

LEER MÁS: Reforma laboral: qué se debatirá en el nuevo Congreso

Las declaraciones de Guillermo Francos

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, expresó Francos en declaraciones radiales.

Guillermos Francos en conferencia de prensa anunciando los datos oficiales.

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

El dólar oficial cerró con una leve suba en la jornada de este jueves. 

El dólar oficial cerró con una leve suba: la cotización de este jueves

El jefe de Gabinete manifestó que “no hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”.

Más adelante, el funcionario aseveró que la reforma que se impulsará desde el Poder Ejecutivo busca “generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos, y tratar de hacer más fácil la relación laboral”.

A modo de ejemplo, criticó la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que establece una prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo.

“Hay algunos convenios que tienen 50 años y claramente la relación del trabajo cambió totalmente, entonces se pretende ir a un sistema que permita la decisión de un acuerdo de trabajo en el nivel más bajo y cambiar la relación laboral de lo más bajo a lo más alto”, explicó.

Francos sostuvo que en la discusión laboral “es totalmente diferente la relación en una empresa grande, como una siderúrgica, que lo que tiene un taller alejado del centro del país que toma un trabajador y no puede cumplir de ninguna manera con esa condición, eso hay que modificar”, enfatizó.

Guillermo Francos Reforma Laboral Jefe de Gabinete
Noticias relacionadas
Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por excluirlo del encuentro en Casa Rosada.

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por excluirlo del encuentro en Casa Rosada

Un proyecto del CONICET utiliza IA para optimizar la atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Conicet: usan IA para optimizar atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Las medidas de fuerza alcanzarán a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales.

Trabajadores de los servicios de navegación aérea van al paro

milei recibira a los gobernadores para consensuar reformas

Milei recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos inauguró otro parque solar

El Gobierno de Entre Ríos inauguró otro parque solar

Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

El dólar oficial cerró con una leve suba: la cotización de este jueves

El dólar oficial cerró con una leve suba: la cotización de este jueves

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos inauguró otro parque solar

El Gobierno de Entre Ríos inauguró otro parque solar

Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

El dólar oficial cerró con una leve suba: la cotización de este jueves

El dólar oficial cerró con una leve suba: la cotización de este jueves

Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas: Es una locura

Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas: "Es una locura"

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

Policiales
Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Ovación
Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

Rowing y Recreativo Rojo jugarán la final del Torneo Clausura Senior Masculino

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

Sergio Lifschitz: Creemos que vamos a tener mucha gente

Sergio Lifschitz: "Creemos que vamos a tener mucha gente"

Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado

Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos inauguró otro parque solar

El Gobierno de Entre Ríos inauguró otro parque solar

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

Halloween en Paraná: a horas de la noche espeluznante disfraces, accesorios y libros de terror

Halloween en Paraná: a horas de la noche "espeluznante" disfraces, accesorios y libros de terror

Empresa San José priorizará trabajadores con experiencia y buena conducta

Empresa San José priorizará trabajadores con experiencia y buena conducta

Hospital San Roque: más de 321 millones de pesos para recuperar su infraestructura

Hospital San Roque: más de 321 millones de pesos para recuperar su infraestructura

Dejanos tu comentario