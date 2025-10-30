La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase.

La periodista dijo "para ser tenista hay que ser tonto" y se autodefinió "demasiado inteligente para jugar al tenis". Hubo un comunicado de la AAT al respecto.

En la radio online Futurock estaban hablando de las elecciones nacionales y salió el nombre de Diego Hartfield, quien fue tenista profesional, Top 100, jugó contra Roger Federer y entró como diputado por la LLA en Misiones. Un tema llevó a otro y Julia Mengolini, una de las fundadoras del medio, arremetió con el tenis y quienes lo practican.

Luego de decir que había jugado de manera amateur autodefinirse " demasiado inteligente para jugar bien al tenis ", la comunicadora identificada con el kirchnerismo lanzó la frase que generó polémica: " Para ser tenista hay que ser tonto ".

En su argumento, entre la risa general, expuso: "Para pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto solo en eso que no tenés poder simbólico... Apenas conocen las palabras, que son símbolos".

La respuesta de la AAT a los dichos de Julia Mengolini

Este miércoles por la noche, la AAT emitió el siguiente comunicado en respuesta a semejantes dichos... "La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que “para ser tenista hay que ser tonto”, una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".

"El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen. A lo largo de su historia, este deporte ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano, y en nuestro país sigue creciendo día a día gracias al trabajo cotidiano de profesores, clubes, dirigentes y familias comprometidas".

"Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades".

"Desde la Asociación Argentina de Tenis reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde el deporte sea un puente y no una barrera, y donde la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese siempre con respeto".

"El tenis es hermoso".