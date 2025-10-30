Uno Entre Rios | Ovación | Julia Mengolini

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

La periodista dijo "para ser tenista hay que ser tonto" y se autodefinió "demasiado inteligente para jugar al tenis". Hubo un comunicado de la AAT al respecto.

30 de octubre 2025 · 16:28hs
En la radio online Futurock estaban hablando de las elecciones nacionales y salió el nombre de Diego Hartfield, quien fue tenista profesional, Top 100, jugó contra Roger Federer y entró como diputado por la LLA en Misiones. Un tema llevó a otro y Julia Mengolini, una de las fundadoras del medio, arremetió con el tenis y quienes lo practican.

Luego de decir que había jugado de manera amateur autodefinirse "demasiado inteligente para jugar bien al tenis", la comunicadora identificada con el kirchnerismo lanzó la frase que generó polémica: "Para ser tenista hay que ser tonto".

En su argumento, entre la risa general, expuso: "Para pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto solo en eso que no tenés poder simbólico... Apenas conocen las palabras, que son símbolos".

La respuesta de la AAT a los dichos de Julia Mengolini

Este miércoles por la noche, la AAT emitió el siguiente comunicado en respuesta a semejantes dichos... "La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que “para ser tenista hay que ser tonto”, una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".

"El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen. A lo largo de su historia, este deporte ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano, y en nuestro país sigue creciendo día a día gracias al trabajo cotidiano de profesores, clubes, dirigentes y familias comprometidas".

"Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades".

"Desde la Asociación Argentina de Tenis reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde el deporte sea un puente y no una barrera, y donde la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese siempre con respeto".

"El tenis es hermoso".

