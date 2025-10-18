Uno Entre Rios | Escenario | El muerto que baila

La obra "El muerto que baila" vuelve a Paraná

Los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, Paraná recibirá nuevamente al espectáculo "El muerto que baila", una versión libre, litoraleña y danzada de la celebrada novela "Doña Flor y sus dos maridos"

18 de octubre 2025
Los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, la ciudad de Paraná recibirá nuevamente al espectáculo El muerto que baila, una versión muy libre, litoraleña y danzada de la celebrada novela Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado. La puesta es fruto de la coproducción entre las Compañías Teastral y De lo Urgente, y propone una experiencia teatral que mezcla danza, música y narrativa en vivo.

La obra se desarrolla en el marco de bailes populares, guirnaldas y carnaval, donde las distintas clases sociales y personajes típicos conviven al ritmo del fuelle y el guitarrón. En ese escenario florecen los amores, las pasiones y las juergas, entre muerte, traición y celebración. La danza enlaza los vínculos de la historia, llevando al público hasta el momento decisivo: ¿el recato o la pasión… o ambos al mismo tiempo? La propuesta logra que los espectadores se sumerjan en un relato lleno de color, movimiento y emoción.

El equipo artístico está compuesto por Constanza Sampietro, Nahuel Valiente y Gustavo Bendersky, quienes actúan y bailan en escena, con la dirección general de Ezequiel Caridad y la asistencia escénica y estética plástica de Andrea Fontelles. La particularidad de este elenco radica en el cruce de lenguajes escénicos, ya que cada integrante se especializa en una disciplina distinta. Con un extenso recorrido profesional, logran integrar danza, circo, teatro, clown y plástica, generando un espectáculo de gran riqueza visual y sensorial.

Las funciones serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre, a las 21 horas, en Casa Boulevard – Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80). Las entradas generales tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que los estudiantes pueden acceder a una promoción 2x1 presentando su credencial. Las reservas se realizan al 0343 154657010.

