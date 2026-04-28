Esfuerzo compartido: inversión municipal y participación vecinal para recuperar la Plaza 6 de Julio

Con inversión municipal y la participación vecinal, en el barrio Hijos de María se recuperó la Plaza 6 de Julio, dentro del Programa Esfuerzo compartido.

Dentro del Programa Esfuerzo compartido, la Municipalidad de Paraná, junto con la participación vecinal, llevaron adelante tareas en el barrio Hijos de María, más precisamente en la Plaza 6 Julio. La intervención en el espacio público del barrio Hijos de María permitió mejorar las condiciones de los juegos infantiles, de los sectores de esparcimiento y la renovación de las luminarias.

La comunidad acompañó al personal municipal en la limpieza, pintura de juegos y de un tradicional puente, generando conciencia sobre el cuidado de los espacios.

Inversión municipal y aporte de los vecinos

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó la respuesta del municipio a la vecinal Hijos de María. “Era importante lograr una sinergia con los vecinos para que cuidemos los espacios públicos entre todos. Empezamos este proceso de recuperación del espacio público, con el objetivo de hacer un trabajo más comunitario. Se arregló la estructura del puente, que tenía algunos daños”.

En tanto que vecinas de la zona se mostraron conformes con la respuesta del municipio. La presidenta de la vecinal Hijos de María, Milagros Olivera, manifestó: “Hicimos un trabajo en conjunto hasta que finalmente la obra se pudo realizar. Los vecinos están agradecidos porque con las nuevas luces LED en el barrio habrá mayor seguridad y se va a poder disfrutar más de la plaza”.

Paula Narváez, vecina del barrio, expresó su satisfacción por la recuperación del espacio público. “La plaza quedó renovada, esperamos seguir adelante y que los vecinos cuiden la zona. Estoy muy agradecida con la Municipalidad que intervino con soluciones”.