La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta de la Playa

La Fiesta de la Playa arrancó con un sábado a pleno y este domingo tiene su última jornada en el balneario a orillas del río Paraná, con entrada libre y gratuita

Por Fernanda Rivero

25 de enero 2026 · 11:34hs
Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa de Paraná

FERNANDA RIVERO / UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

La Fiesta de la Playa en el Thompson arrancó con un sábado a pleno y este domingo tiene su última jornada en el balneario a orillas del río Paraná. Con entrada libre y gratuita, la propuesta combina música en vivo, deportes y actividades recreativas para todas las edades, desde las 9.

Durante la primera noche, el predio tuvo movimiento constante y acompañó una grilla que puso a la música en primer plano. Sobre el escenario pasaron Mario Pereyra, Juan Manuel Bilat y Gabriela Isasi.

Este domingo la programación sigue durante todo el día y encuentra su punto fuerte por la noche con la presentación de La T y La M. También se suman Enzo Barzola, Horacio Gatian y Pont a Bailar, además de DJs que acompañan el ritmo del evento.

La Fiesta de la Playa Thompson es impulsada por el sector privado y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, dentro del programa Viví. A la par, continúan las actividades deportivas con propuestas abiertas y competencias de newcom, beach vóley, básquet 3x3, calistenia, rugby y stand up paddle.

