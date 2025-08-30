Uno Entre Rios | Escenario | Feria Provincial del Libro

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

30 de agosto 2025 · 11:05hs
La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas
La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro ofrecerá música, danza, teatro, narración oral y una peña, con entrada libre y gratuita. Son iniciativas itinerantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que tendrán presencia en el evento, que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia.

Cronograma de actividades

La Hora de las Ciudades (en conjunto con los Municipios que participan):

Centro de Convenciones de la ciudad

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Jueves 4/9 a las 17 H con artistas de Bovril.

Viernes 5/9 a las 17 H con artistas de Gualeguay.

Sábado 6/9 a las 17 H con artistas de Federación.

Conduce: Roberto Romani.

Programa Doble

Jueves 4/9 a las 20 H con Narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra El corazón del actor, del elenco Teatro Del Bardo.

Fogón Entrerriano:

Viernes 5/9 a las 20 H con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

CUAC!

Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. Sábado 6/9 a las 20 H. Participan: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia; Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Sobre la Feria Provincial del Libro

Es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad local. Participarán: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).

Feria Provincial del Libro Lalo Mir artistas espectáculos
Noticias relacionadas
Con entrada libre y gratuita, se celebrará una noche de Gala en Homenaje al Inmigrante el viernes 5 de septiembre a las 20 en el Teatro 3 de Febrero.

Las Colectividades homenajearán a los Inmigrantes en el Teatro 3 de Febrero

Marcela Morelo volverá a encontrarse con su público de Paraná el viernes 10 de octubre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones. Habló con UNO

Marcela Morelo: "Las canciones están más vivas que nunca"

Lollapalooza 

Lollapalooza 2026 anunció su line up con diez headliners de lujo

﻿Salón Provincial de Artes Visuales

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Ultimo Momento
La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Policiales
Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Ovación
Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

La provincia
La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Dejanos tu comentario