"La erupción de la memoria", una obra para reflexionar sobre la vejez y el deterioro

Sobre esta obra, el director D’Elía y la actriz entrerriana Lucía Tomas dialogaron con Escenario y brindaron detalles de la propuesta.

“Es muy significativo y movilizador poder presentarnos en Paraná porque vive toda mi familia allá. Yo nací en Diamante, viví en Paraná y luego me vine a estudiar a Buenos Aires”, sostuvo tomas, y agregó que la oportunidad de presentarse en Casa Boulevard surgió a propósito de la presentación que harán en el Festival de Teatro de Diamante que se lleva a cabo de 13 a 15.

La propuesta al abordar la memoria y su deterioro, es ineludiblemente una temática sensible. D’Elía se refirió a los desafíos que conlleva: “La mejor manera de trabajar lo sensible es siendo sincero y no intentar imponer/impostar nada a la hora de construir la ficción. Todos tenemos microolvidos, momentos en los que agobiados por el trajin del cotidiano perdemos las llaves, por ejemplo. O no recordamos una cita u olvidamos un libro que leímos o la trama de una película que vimos. La memoria y los recuerdos nos atraviesan a todos y conectarnos con ese tipo de situaciones cotidianas de olvido nos permite adentrarnos en la problemática de la obra desde otra escala”.

Asimismo, el director precisó que fue importante pensar qué pasa con los personajes que no pierden la memoria (como Sami) y cómo la afecta ver los olvidos de su madre. Hay algo de inversión de roles en ciertas ancianidades que también pensamos para el trabajo, Sami se vuelve un poco madre de su madre. “El desafío siempre es el de no caricariturizar este tipo de problemática”, afirmó.

La obra se estrenó el 26 de junio en Capital Federal, por lo cual su debut fue relativamente reciente.

El puntapié de esta propuesta fue un encuentro de D’Elía con actrices y un juego de azar. Un sorteo de personajes con diversas profesionesdecantó luego en la adaptación de las necesidades del relato, el cual se organizó por una previa investigación de profesiones y roles.

La erupción de la memoria está destinada a un público adulto, aunque no quita que un preadolescente no pueda comprender la trama.

La artista entrerriana remarcó que el público podrá reflexionar en torno a dos cuestiones: “Por un lado, es una obra muy conmovedora porque trae situaciones que quizas todos hemos vivido o viviremos como es el deterioro de un ser querido, y por otro la construcción de la identidad de género tanto del persoanje de Luz como de Sami. De hecho de nuestras funciones, la gente se va muy conmovida y nos asombra mucho como elenco”.