La episodio sobrenatural de Diego Olivera que emocionó a todos

A fines del 2000, Mónica conoció a Diego Olivera, con quien se casó dos años después y mantiene un matrimonio idílico. Él, invitado al programa de Andy Kusnetzoff, habló de su primer encuentro y lo duro que fue conocer la terrible situación de violencia que ella había experimentado. "Imaginate, yo estaba en un bar y ella me lo contó. Dije: ¿Qué hago con este paquete, con esta historia? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo puedo ayudarla o acompañarla y que esto termine siendo parte de mi vida? Que se entienda: cuando uno elige a alguien, también lo elige con sus virtudes y sus defectos", explicó el actor sobre aquella trama de violencia que vivió su mujer.

"Yo también tengo mis rollos y mi historia. Pero pensaba todo eso por mi mamá, mi papá y mi hermano, que se enteraron de ese paquete. También era importante por ellos. Loco, ¿no te estarás comprando un problema? Tenés todo por delante", agregó.





Además, reveló que no vio la emisión del programa en la que su pareja contó lo que había sufrido "para no tener que revivirlo". "Por respeto al papá biológico de Fede no voy a contar más pero lo que sucedió en su relación es que ella estaba totalmente amenazada. Vivió una violencia física muy fuerte, le pateaba la panza el tipo. Entonces, con sus enfermedades, que ella también habrá tenido para elegir a alguien así, es difícil salir", comentó.