La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de históricos comparseros

Los nombres de Néstor Lapalma y Roberto "Toto" Arakaki representarán la edición 2026 del Carnaval de Gualeguaychú.

30 de diciembre 2025 · 13:53hs
La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de Néstor Lapalma y Roberto Toto Arakaki

La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de Néstor Lapalma y Roberto "Toto" Arakaki

La Fiesta Nacional del Carnaval del País rinde homenaje a dos hacedores históricos que dejaron una huella imborrable en la pasión carnavalera de Gualeguaychú este 2026. La temporada inicia el sábado 3 de enero con once noches de brillo y tradición.

Gualeguaychú se prepara para una nueva edición del espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina, el Carnaval del País, que en 2026 llevará los nombres de dos figuras emblemáticas: Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki. La Comisión Directiva anunció este merecido reconocimiento, destacando el compromiso, la dedicación y el legado de ambos en la construcción de la fiesta que identifica a la ciudad y moviliza a miles de personas cada verano.

Dos hacedores históricos del carnaval

Roberto “Toto” Arakaki fue un verdadero maestro de las plumas y uno de los pioneros de la comparsa Papelitos, desde sus inicios en 1977. Su casa en calle 25 de Mayo se convirtió en el primer taller improvisado donde nació la creatividad colectiva que caracterizó a la comparsa. Con su humildad y pasión inquebrantable, Arakaki perfeccionó la técnica de espaldares y tocados, marcando un estilo que inspiró a generaciones de artesanos. Su trabajo incansable, incluso colaborando con otras comparsas en años posteriores, refleja un compromiso profundo con el Carnaval del País, transmitiendo no solo habilidades técnicas sino también el amor por esta tradición que late en el corazón de Gualeguaychú.

Por su parte, Néstor Lapalma se erigió como una voz respetada y un líder positivo en Marí Marí y el Club Central Entrerriano. Como primer embajador oficial de la comparsa, su labor desinteresada y su capacidad para unir equipos fueron fundamentales en el crecimiento de la fiesta. Lapalma representó el espíritu comparsero con compromiso constante, sosteniendo los valores de trabajo colectivo y pasión que definen al Carnaval. Su huella permanece en cada desfile, recordándonos que detrás del brillo hay personas que, con esfuerzo silencioso, mantienen viva esta celebración nacional.

Este doble homenaje subraya la tradición de la Comisión de dedicar cadaedición a p ersonalidades que encarnan lo mejor del carnaval gualeguaychuense. Su legado iluminará las once noches de desfile que comienzan el 3 de enero, invitando a locales y visitantes a celebrar no solo el espectáculo, sino también a quienes lo hicieron posible con su dedicación inquebrantable

