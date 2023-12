La Carroña, como One Man Band, recorre el país fiel al punk

Escenario dialogó con su protagonista en una extensa entrevista en la que relató como es la experiencia de ser músico de una monobanda, sus inicios como artista y el desarrollo de su sello discográfico. “En 2011 empezó este viaje y hasta 2020 fue un trío, de 2020 a 2023 en la actualidad soy monobanda. Ser monobanda hablando burdamente es un hombre orquesta, toco todos los instrumentos un bombo y un redoblante con las piernas, toco la guitarra con las manos y canto las canciones como si estuviera sonando una banda pero soy yo solo”.

La posibilidades de las bandas chicas o autogestivas no suelen ser muchas ni un camino fácil en la divulgación de la música. El caso de la música Ander (termino que se utiliza para hablar de artistas que no están auspiciados comercialmente por las empresas que explotan el arte, y generalmente no quieren estarlo), suele tener aun mayor complejidad a la hora de grabar o dar a conocer el material, Lautaro explica orgulloso como ha sido la posibilidad de grabar y vender su música.

“He grabado tres discos con la Carroña, uno como trío el cual está editado en CD y cassette. Como monobanda grabé dos discos, un simple de cuatro temas y un larga duración de diez temas. El primero se llama la Carroña (2017) y es homónimo,el EP Réquiem (2016) y como monobanda Dirty ass (2022) y el EP Sangre Bastarda (2021). Con la banda tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares como Rosario, Córdoba, Buenos Aires y tocar en Paraná. A partir del 2020 se disuelve la banda totalmente y me hago monobanda , ahí empiezo a gestionarme todo yo sin depender de nadie para nada, empiezo a grabarme yo en mi propio estudio. Me compré un estudio casette de los años 90 porque me gusta el sonido viejo, me gustan las cosas hechas a mano y empecé a grabar en mi estudio, al mismo tiempo en el 2020 fundo mi sello discográfico que es un sello en crecimiento, muy humilde, que pretende crear un nicho o crear un lugar para los que aman o disfrutan del punk más garajero, el garaje rock y el one man band”.

En este tiempo recorriendo las diferentes experiencias musicales Moran a tenido la posibilidad de transformar su pasión por la música Punk en un hecho concreto no solo para su crecimiento sino que ha logrado brindar un espacio para aquellas bandas que gustan de estos formatos creando su propio sello, “Con mi sello (Delirio Records) edité mis dos discos en CD y ya voy por la tercera edición de cada cual, los vendo de forma independiente y gracias a los dioses puedo vender mi música” expresa, y agrega “Voy haciendo dos compilados con monobandas del mundo, hay monobandas brasileñas, mexicanas, de España, de Inglaterra y Estados Unidos. Ahora estoy haciendo el tercero donde hay monobandas de todo el mundo y también de Argentina”.

El artista ha traído músicos de Brasil y compartido sus giras por el país enriqueciendo la experiencia. También ha editado con Delirio Records One Man Band de Buenos Aires con gran aceptación del público agotando sus disco.

Además ha gestionado recitales y pequeñas giras, las cuales bautizó como Rat City Tours. Tiene proyectos a corto y largo plazo en los que destaca uno en diciembre en el que planea tocar en el conurbano bonaerense en tantos lugares como sea posible, En su experiencia como monobanda ha sabido solucionar los problemas técnicos que se presentan y disfrutar del proceso de aprendizaje que le deja cada evento.

Lautaro cuenta que no siempre tuvo estas posibilidades y que a lo largo de sus años ha sabido ser perseverante y entender cada final y comienzo. En este sentido cuenta con nostalgia su pasado y presente “Hago música desde los 16 años que conocí la guitarra por una casualidad de la vida. Un amigo tenía una guitarra y escuchaban folclore, música de la trova cubana y rock nacional ese fue mi primer acercamiento a la guitarra. Tenía menos de 13 años yo no tenia guitarra le pedí a mi amigo que me enseñara, me enseño un par de acordes y fui a prendiendo. A los 16 conocí música punk y gente que transitaba por esos estilos de música y me ayudaron a introducirme en ese mundo de punk de rock. En esa época de adolescente me expresaba con todo mi ser, desde pararme el pelo hasta no bañarme” se ríe, y continúa: “Nunca tuve guitarra, me enseñaron los acordes con los que se toca punk y me empecé a formar, conseguía guitarras que me prestaban y armé una banda a los 17 años que duró poco. Ya a los 19 años armé una banda que se llamaba Tensión Social, no tenía nada, todo lo pedíamos prestado, con esa banda pudimos presentarnos dos veces, y grabamos en casette nada profesional. A los 20 años empiezo a trabajar como soldado voluntario”, reflexionó, y agregó: “Yo no soy el mismo de los 16 años, tengo 38, empecé a trabajar como soldado voluntario y tuve mis primeros sueldos con los que me compré una guitarra y un colchón. Me metí en cuotas para comprarme un equipo y pedales y ahí empece. Nuevamente armé otra banda que se llamaba Eterna Inocencia que era punk melódico”.

La lista de bandas y transitares musicales fueron cambiando con el tiempo pero ese recorrido fue el que permitió que sus viajes iniciaran “Buenos Aires fue el primer viaje que hice con la música, pudimos tocar en una pre-bienal en Santa Fe y tocamos muchísimo acá en la ciudad”. “Ya no soy más soldado, ahora soy bombero aeroportuario, para el que no lo sepa es el bombero de aviones, no vivo de la música tengo mis obligaciones y lo que realmente amo es la expresión artística y pienso seguir por este camino” concluyó reflexivo