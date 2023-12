La Cábala de cada partido está en la UNER

“La idea era no ponerle una frase como nombre, eso estaba muy de moda en esa época. Aún lo vemos en programas que hacen alusión a alguna jugada táctica o estrategia futbolística como por ejemplo dos de punta, linea de cuatro. No queríamos eso que sea tan literal. Luego entendimos que teníamos que crear nuestra propia marca como lo hizo un programa que se llamó Mar de Fondo en TyC Sports hace muchos años. Ese era un nombre que uno no lo relacionaba directamente con el deporte, pero se lo ganó. Entonces empezamos a buscar algo simple que atraviese todos los deportes: La Cábala”. Por eso, en un principio la idea fue trastocar todos los deportes de una manera descontracturada con mucha información pero bastante informalidad de a ratos, con mucha producción pero sobre todas las cosas con el anclaje local.

Los Miserables fueron una banda musical que ya no existe pero que vivieron para hacer la canción emblemática del programa de Conrado Berón: “Porque mi cábala es tener esta familia; Cada domingo es un ritual ir a alentar; Junto a mi padre a mi madre y mis hermanos; Nos vamos todos a la fiesta popular”

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cábala (@lacabalaradio)

El periodista deportivo habla en plural ya que la idea y la creación del programa es en conjunto con Federico Etienot, cuya co-participación fue crucial en los inicios de La Cábala. Federico creó finalmente el nombre y en 2010 ya se codeaba con Conrado en Super Deportivo por Radio F5 junto a las transmisiones deportivas que los acompañan a día de hoy. Sobre todo en relación a los partidos de Club Atlético Patronato de la Juventud Católica y el Atlético Echagüe Club aunque desde el origen del programa la idea era hablar de todos los equipos locales: “No tanto de Boca y River, sino que siempre tratamos de hablar de los deportistas de la provincia y de los equipos entrerrianos de cualquier disciplina”, explicó Conrado Berón. Hasta 2012 hicieron ese ciclo y luego se cambiaron hacia otra radio por lo cuál no podían sostener el mismo nombre. En 2016 emitieron el programa desde la emisora 96.1 mhz.

Ejercer el periodismo deportivo en Paraná

El periodismo, la profesión más linda del mundo dicen algunos. Hay que imaginar las sensaciones que tiene un aficionado por el deporte de poder tener la posibilidad de convertir su vocación en un trabajo: “Ejercer el periodismo deportivo en la ciudad es muy difícil, me parece que todavía no es como en otras ciudades que tienen apoyo privado. Acá no es una inversión. Hay una tendencia de que el Estado sea el mayor sponsor y eso es muy complicado”, dijo Conrado con respecto a la posibilidad de trabajar en un área que no es de las mejores remuneradas en cuanto a la salida laboral: “Es la profesión mas linda de todas, pero una de las mas ingratas”.

Además, hizo hincapié en que el nivel deportivo de la zona disminuyó enormemente: “Hay mediocridad dirigencial y en los medios también, en las que me incluyo y eso hace que el panorama sea cada vez mas complicado”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cábala (@lacabalaradio)

La enseñanza y los medios

Conrado Berón da clases en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo "Justo José de Urquiza" de la ciudad de Paraná desde 2010. Pero no es su primera experiencia en el ámbito de la educación ya que dio clases en Cali, Colombia y en el Instituto Profesional de Periodismo y Comunicación Social TAC (Deportac) en Córdoba, Argentina: “Creo que aprendo mucho con los chicos, trato de dejarles la mayor cantidad de conceptos y valores que se pueda y voy buscando buenas personas con ganas de trabajar. Hay alumnos a los que los invito a laburar conmigo en La Cábala ya sean alumnos o ex-alumnos para que recorran el camino con nosotros”, expresó.

Conrado arrancó su carrera a los 13 años con amigos y mucha ilusión de hacer un programa deportivo en su ciudad natal de La Paz, Entre Ríos. No se dio pero eso no fue una traba para que el periodista lo intente una y mil veces mas. Pudo concretar su sueño una hora a la semana por radio FM 100 en La Paz y allí comenzó este viaje de manera ininterrumpida durante 33 años hasta hoy, al tener 46 años

Hace 22 años que relata el Triatlón de La Paz, entrevistó a Diego Armando Maradona y ha relatado en Colombia y Venezuela algunos partidos locales. Más no le puede pedir a la vida, teniendo una pasión tan única como la es la del periodismo deportivo: “Mi sueño era relatar Boca – River y después se dió la oportunidad y además conocer varios paíes y poder vivir casi toda mi vida de esto bien o mal, pero es impagable”.