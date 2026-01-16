Kevin Di Serna, de Tomorrowland a Entre Ríos: "Me genera mucha motivación tocar en escenas emergentes"

Este sábado, desde las 23, Kevin Di Serna llegará a Concepción del Uruguay con una propuesta que fusiona música, espiritualidad y experiencia colectiva.

La noche de este sábado no será una más en el calendario cultural entrerriano. Concepción del Uruguay se prepara para recibir a Kevin Di Serna, uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional dentro de la música electrónica , en una fecha que promete marcar un antes y un después para la escena local.

Nacido en Santa Rosa, La Pampa, y con 38 años, el DJ y productor se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del género a nivel mundial.

Música, meditación y comunidad: el viaje electrónico de Kevin Di Serna llega a Concepción del Uruguay

Kevin Di Serna (4).jpeg Foto: Gentileza/Nicolás Fridman

El encuentro tendrá lugar en VP Eventos (34 del Oeste Sur), desde las 23, bajo la producción de Aurora, y fue concebido como una experiencia integral: sonido, concepto y atmósfera pensados especialmente para el contexto y el público de la región. Más que un show, se trata de una propuesta artística que invita a vivir la música desde un lugar profundo, sensible y colectivo.

La presencia de Di Serna en Entre Ríos representa un verdadero hito. Su recorrido lo ha llevado a algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como Tomorrowland en Bélgica y Brasil, Pacha Ibiza, Zamna Tulum, Brunch Electronik en Madrid e Ibiza y KaterBlau Berlín, entre muchos otros. En 2025, además, fue el único artista argentino en formar parte del line up de Tomorrowland Brasil, consolidando su lugar dentro de la escena electrónica global.

Su música, editada por sellos de enorme prestigio como Innervisions, Last Night On Earth, Sudbeat, Watergate Records, The Soundgarden y Siamese, se caracteriza por una identidad sonora que trasciende lo meramente bailable. Integra de manera orgánica la meditación y la espiritualidad a su proceso creativo, dando forma a un lenguaje musical que busca generar conexión, introspección y expansión emocional.

Cada uno de sus sets se construye como un viaje. A través de frecuencias específicas, vocales con mensajes espirituales y elementos inspirados en la musicoterapia, la pista de baile se transforma en un espacio de encuentro energético, donde el movimiento y la introspección conviven en equilibrio. La experiencia se vuelve colectiva, consciente y profundamente sensorial.

Para el público entrerriano, esta fecha representa una oportunidad inédita de vivir en vivo una propuesta artística de estas características, en un formato íntimo que potencia la cercanía y la conexión emocional entre el artista y la gente.

La noche se completará con la participación de Ffina, DJ nacional de destacado presente en la escena electrónica, reconocida por su identidad musical y su paso por escenarios de jerarquía, y Ramiro Flores, DJ entrerriano oriundo de Concordia, quien estará a cargo de la apertura y de marcar la frecuencia inicial del encuentro.

La presentación en Concepción del Uruguay se inscribe dentro de un período clave en la carrera del pampeano, que incluye fechas en distintas ciudades del país, presentaciones internacionales y la proyección de nuevos lanzamientos y giras de cara a 2026.

En diálogo con UNO, Kevin habló sobre cómo la espiritualidad y la meditación influyen en su proceso antes de salir a tocar, qué le despierta presentarse por primera vez en Concepción del Uruguay, cómo percibe la conexión energética con el público, los momentos que marcaron un punto de inflexión en su carrera y la actitud con la que invita a vivir su propuesta en vivo.

—Tu música está muy atravesada por la espiritualidad y la meditación, ¿cómo es ese proceso interno antes de subir a tocar y de qué manera influye en las decisiones que tomás durante un set en vivo?

—Antes de tocar intento entrar en un estado de presencia y calma. La meditación no es algo previo solamente, sino una práctica que atraviesa todo mi proceso creativo y mi forma de estar en la cabina. Eso me permite escuchar con más claridad, tanto la música como la energía del espacio. Durante un set tomo muchas decisiones desde la intuición, cuándo profundizar, cuándo generar un clímax o cuándo invitar a una pausa emocional. Busco que la técnica esté al servicio de algo más trascendental, que el movimiento y la introspección convivan en equilibrio.

—Vas a presentarte por primera vez en Concepción del Uruguay, en un contexto más íntimo que grandes festivales como Tomorrowland, ¿qué te despierta tocar en escenas emergentes y cómo adaptás tu propuesta a estos espacios?

—Me genera mucha motivación tocar en escenas emergentes porque suelen ser espacios muy genuinos, con un público abierto y receptivo. En contextos más íntimos se da una cercanía distinta, tanto energética como emocional, y eso me permite desarrollar un viaje más profundo. Cada presentación está pensada de manera única, adapto el set al espacio, al clima del lugar y a la gente, manteniendo siempre mi identidad artística. Pero dejando que el entorno guíe la experiencia.

—Hablás mucho de la pista de baile como un espacio de encuentro energético y emocional, ¿qué señales buscás en el público para saber que esa conexión está ocurriendo?

—La conexión se siente más que verse. Pero hay señales claras, cuando el público está presente, cuando se deja llevar sin tanta expectativa mental, cuando el movimiento se vuelve natural y aparecen miradas, sonrisas, abrazos. Ahí siento que ya no hay una separación entre cabina y pista, sino que todos formamos parte de una misma experiencia. Cuando eso sucede, el set fluye solo.

—Compartiste cabina con artistas icónicos y editaste música en sellos muy influyentes, mirando hacia atrás, ¿hubo algún momento o decisión clave que haya marcado un antes y un después en tu carrera?

—Sin dudas hubo un punto de quiebre cuando integré la espiritualidad de forma real y consciente a mi música. Ese despertar de conciencia transformó no solo mi manera de producir y tocar, sino también el propósito detrás de todo lo que hago. A partir de ahí dejé de pensar la música solo como entretenimiento y empecé a vivirla como un canal de conexión interior y colectiva. Eso ordenó muchas decisiones artísticas y profesionales.

—Para quienes van a vivir tu show por primera vez, ¿con qué actitud o disposición sentís que se disfruta mejor la experiencia que proponés?

—Con apertura y presencia. No hace falta entender nada ni buscar algo en particular, solo estar disponibles a sentir. Si uno se permite escuchar con el cuerpo, con la emoción y no solo con la mente, la experiencia se vuelve mucho más profunda. Mi invitación es a bailar. Pero también a conectar con lo que pasa adentro, a vivir el momento como un espacio de encuentro, armonía y unidad.