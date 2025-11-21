A casi un mes de la Navidad, una encuesta reveló cuál es el regalo favorito de los chicos

El 25 de diciembre se celebra la Navidad y un estudio reveló cuáles son los mejores regalos para los niños y qué clase de productos priorizan. Una parte enorme de los chicos prefiere recibir monedas virtuales para gastar en juegos. Aunque hay brechas de género.

Una nueva encuesta de la Entertainment Software Association (ESA) dejó en claro que la navidad gamer viene cambiando su lógica: por primera vez, una parte enorme de los chicos prefiere recibir monedas virtuales para gastar en títulos como Fortnite o Roblox antes que un videojuego nuevo o incluso una consola. Según el informe, elaborado entre el 26 y el 30 de septiembre, el 43% de los menores pide dinero digital, lo que marca un quiebre dentro de los hábitos de consumo infantil.

Lista navideña

Aunque los juegos siguen firmes en la lista navideña -un 58% los incluirá entre sus pedidos-, los números muestran que la prioridad de cara a 2025 pasa por potenciar experiencias que los chicos ya tienen. Al mismo tiempo, solo el 37% pide un juego físico, un 39% quiere una consola y un 32% menciona una suscripción. En paralelo, los regalos más tradicionales continúan líderes: el 69% desea tarjetas o dinero y el 63% se inclina por ropa o accesorios.

El estudio también marca una diferencia notoria por género: el 76% de los varones pide algo vinculado a videojuegos, mientras que en las niñas el interés cae al 39%, una cifra más baja que la de años anteriores. Pero el dato más fuerte del informe está lejos de los consumos: el 58% de los menores quiere jugar más tiempo con sus padres, un porcentaje que sube al 73% entre los chicos de 5 a 7 años y que reafirma el rol del gaming como espacio de encuentro familiar.

Para la ESA, esta tendencia demuestra que no solo importa el contenido, sino también el vínculo que se genera alrededor de los videojuegos. “Los niños no solo quieren juegos, también quieren tiempo de calidad con sus familias”, sostuvo Stan Pierre-Louis, presidente del organismo, al presentar los resultados que empiezan a delinear cómo será la industria y la experiencia gamer en los próximos años.