Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Navidad

A casi un mes de la Navidad, una encuesta reveló cuál es el regalo favorito de los chicos

Los niños priorizan un presente muy diferente al que buscan habitualmente los padres. Los regalos de Navidad se vuelven una incertidumbre.

21 de noviembre 2025 · 10:25hs
A casi un mes de la Navidad

A casi un mes de la Navidad, una encuesta reveló cuál es el regalo favorito de los chicos

El 25 de diciembre se celebra la Navidad y un estudio reveló cuáles son los mejores regalos para los niños y qué clase de productos priorizan. Una parte enorme de los chicos prefiere recibir monedas virtuales para gastar en juegos. Aunque hay brechas de género.

Una nueva encuesta de la Entertainment Software Association (ESA) dejó en claro que la navidad gamer viene cambiando su lógica: por primera vez, una parte enorme de los chicos prefiere recibir monedas virtuales para gastar en títulos como Fortnite o Roblox antes que un videojuego nuevo o incluso una consola. Según el informe, elaborado entre el 26 y el 30 de septiembre, el 43% de los menores pide dinero digital, lo que marca un quiebre dentro de los hábitos de consumo infantil.

furor: los videos virales con inteligencia artificial llegaron a entre rios

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

el horoscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025

El horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025

Lista navideña

Aunque los juegos siguen firmes en la lista navideña -un 58% los incluirá entre sus pedidos-, los números muestran que la prioridad de cara a 2025 pasa por potenciar experiencias que los chicos ya tienen. Al mismo tiempo, solo el 37% pide un juego físico, un 39% quiere una consola y un 32% menciona una suscripción. En paralelo, los regalos más tradicionales continúan líderes: el 69% desea tarjetas o dinero y el 63% se inclina por ropa o accesorios.

LEER MÁS: (2024) Navidad: jugueterías de Paraná destacan un importante repunte en las ventas

El estudio también marca una diferencia notoria por género: el 76% de los varones pide algo vinculado a videojuegos, mientras que en las niñas el interés cae al 39%, una cifra más baja que la de años anteriores. Pero el dato más fuerte del informe está lejos de los consumos: el 58% de los menores quiere jugar más tiempo con sus padres, un porcentaje que sube al 73% entre los chicos de 5 a 7 años y que reafirma el rol del gaming como espacio de encuentro familiar.

Para la ESA, esta tendencia demuestra que no solo importa el contenido, sino también el vínculo que se genera alrededor de los videojuegos. “Los niños no solo quieren juegos, también quieren tiempo de calidad con sus familias”, sostuvo Stan Pierre-Louis, presidente del organismo, al presentar los resultados que empiezan a delinear cómo será la industria y la experiencia gamer en los próximos años.

Navidad encuesta regalos lista
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025

Una aseguradora lanzó un seguro de separación para rupturas amorosas.

Una aseguradora lanzó un seguro de separación para rupturas amorosas

1 de cada 10 bebés nacen prematuros en Argentina

1 de cada 10 bebés nacen prematuros en Argentina

el horoscopo para este miercoles 19 de noviembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 19 de noviembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Ultimo Momento
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Policiales
Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Ovación
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

La provincia
Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Dejanos tu comentario