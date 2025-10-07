Paracao reúne fondos para competir en el templo

Paracao formará parte de la Copa Argentina, categoría Sub 18. El certamen se disputará del 6 al 11 de noviembre en Chapadmalal.

Paracao formará parte de la Copa Argentina Sub 18 de Vóley. La clásica competencia se llevará adelante, del 6 al 11 de noviembre en el polideportivo de Chapadmalal, considerado como El Templo de la disciplina. La Bomba se ganó el derecho de competir en esta cita al coronarse campeón, por cuarta temporada consecutiva, del Torneo Provincial.

El representante panza verde confirmó su presencia del certamen organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA). No obstante, lanzó un bono contribución para reunir los fondos necesarios que les permite abaratar los costos que deberán afrontar para trasladarse a territorio bonaerense.

“Competir en la Copa Argentina demanda una inversión entre 550 y 600 mil pesos por jugador”, remarcó Nicolás Lescano, entrenador de Paracao, en diálogo con La Mañana de La Red.

El DT arribó a los estudios de La Red Paraná acompañado por Genaro García, capitán del equipo, y Tomás Vergara Zanetti, integrantes del equipo que conquistó, por cuarto año consecutivo, el Provincial. Los pibes exhibieron, orgullosos, el trofeo que trasladaron a la vitrina de la institución. Además portaron indumentaria que será sorteada entre los aportantes.

“Tenemos para sortear una camiseta de entrenamiento y short de la Selección Argentina de Luciano Vicentín. Estas prendas están firmadas por varios jugadores”, señaló, con orgullo, Genaro García. “Hay otros productos para sortear, como camisetas deportivas, tres remeras, dos buzos y dos vouchers de un corralón”, añadió.

Para participar de los sorteos los interesados deberán realizar una transferencia al alias Paracao18. “No solicitamos un mínimo para el aporte. Todas las personas que realicen su donación estarán participando del sorteo. Quienes realicen mayor cantidad de aportes tendrán más chances en los torneos”, aclaró el capitán de La Bomba.

Primer Paso de Paracao.

La obtención de la Liga Provincial de Vóley, le permite a Paracao sacar pasajes directo rumbo a Chapadmalal. “Fue un proceso bastante duro”, describió Nicolás Lescano. “La parte final contó de tres fechas. Perdimos en la primera ronda. Nos repusimos en la segunda que se disputó en Echagüe. El tercer capítulo tuvo el condimento que fuimos locales donde pudimos jugar recontra bien. Estaban las dudas de como iba a impactar los nervios, pero por suerte el equipo estuvo súper distendido y jugó muy bien”, añadió el DT.

La derrota sufrida en el capítulo inicial de la Liga Provincial fue un golpe que impactó en el orgullo de los integrantes del plantel. “Fue un balazo de agua fría”, describió Tomás Vergara Zanetti, otros de los integrantes del monarca provincial juvenil.

Paracao Voley cat Sub 18 Paracao se coronó campeón por cuarta vez seguida del Torneo Provincial.

“Habíamos arrancamos el año muy arriba ganando el torneo Parma. A partir de ahí dijimos ‘vamos a ver qué onda’. Comenzar la etapa final con derrota fue un baldazo de agua fría, pero nos impulsó a ponernos las pilas para después salir adelante”, agregó.

“Teníamos la presión de querer salir campeón. Y al perder en la primera fecha nos queda la pica porque queríamos demostrar más. Finalmente logramos el título por el gran grupo humano. Comenzamos con cierta inseguridad, pero después modificamos el escenario con buenos partidos. Aparte fue importante la cábala”, aseveró Genaro, quien no quiso revelar el ritual de la suerte. “Preferimos no decirlo, pero se sostiene y lo realizaremos en Chapadmalal”, adelantó el capitán.

Último acto de los Pibes en el templo de Chapadmalal.

Tomás y Genaro tendrán su última participación en la Copa Argentina de Vóley. “A principio de año me propuse disfrutar al máximo toda la temporada porque estamos cerrando una etapa muy linda”, indicó Tomás. “Cuando terminábamos la participación en las copas pensaba en la siguiente temporada. Esta edición, al ser la despedida, genera sensaciones encontradas porqué que ya no volveré a competir, salvo que regrese como en- trenador”, aclaró Genaro, quien cursa el primer año del profesorado en educación física.

La Copa Argentina es la gran fiesta del vóley formativo. “Es una de las mayores experiencia del deporte del país. Es una semana donde se respira vóley. Mi primera experiencia fue a los 12 años con el elenco de la división Sub 13. Ingresé al estadio, que estaba vacío, y me llegó la presión”, rememoró Genaro.

“La primera vez que participamos con Paracao quedamos últimos”, señaló el DT. “Más allá del sabor amargo dijimos que teníamos que volver a competir para seguir midiéndonos con los mejores equipos del país. Eso nos impulsó a estar más concentrados en los entrenamiento, meterle más en cada partido y buscar siempre quedar posicionado lo más alto posible para representar al club”, profundizó.

La primera experiencia de La Bomba, con resultados adversos, fue la construcción de los cimientos que un equipo que está preparado para dar batalla. “El proceso que han realizado los chicos fue muy bueno porque comenzaron a competir desde muy chiquitos. Hemos protagonizado un proceso de elevación de nivel. La ilusión de ir a la Copa Argentina siempre está como latente. De poder ir y tratar de escalar un poquito más. Nos encantaría llegar a semifinales. La ilusión siempre está”, se entusiasmó el entrenador de La Bomba.