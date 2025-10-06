Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán

En Buenos Aires, el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior, Lisandro Catalán buscando la cooperación entre Nación y provincia.

6 de octubre 2025 · 22:09hs
En Buenos Aires

En Buenos Aires, Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán. 

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes en Buenos Aires un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, con el objetivo de coordinar la próxima visita del funcionario a Entre Ríos y avanzar en los principales temas de gestión conjunta.

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

Datos del encuentro entre Rogelio Frigerio y Lisandro Catalán

Durante la reunión se trataron asuntos vinculados al fortalecimiento institucional de la provincia y a las acciones que se desarrollan de manera coordinada entre ambos gobiernos para dar respuesta a los desafíos que enfrenta Entre Ríos.

MItad del recorrido. En su despacho, Rogelio Frigerio analizó los primeros 21 meses de su gestión.

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

“Trabajamos en los temas que tenemos en carpeta con el Gobierno nacional. Pudimos avanzar en cuestiones puntuales que vamos a continuar desarrollando en Entre Ríos el jueves, cuando nos visite”, señaló Frigerio.

La presencia de Catalán en la provincia permitirá dar continuidad al diálogo iniciado en Buenos Aires y profundizar la articulación de proyectos estratégicos para la provincia.

Rogelio Frigerio Lisandro Catalán Buenos Aires
