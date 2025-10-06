En Buenos Aires, el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior, Lisandro Catalán buscando la cooperación entre Nación y provincia.

En Buenos Aires, Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes en Buenos Aires un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, con el objetivo de coordinar la próxima visita del funcionario a Entre Ríos y avanzar en los principales temas de gestión conjunta.

Durante la reunión se trataron asuntos vinculados al fortalecimiento institucional de la provincia y a las acciones que se desarrollan de manera coordinada entre ambos gobiernos para dar respuesta a los desafíos que enfrenta Entre Ríos.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

“Trabajamos en los temas que tenemos en carpeta con el Gobierno nacional. Pudimos avanzar en cuestiones puntuales que vamos a continuar desarrollando en Entre Ríos el jueves, cuando nos visite”, señaló Frigerio.

La presencia de Catalán en la provincia permitirá dar continuidad al diálogo iniciado en Buenos Aires y profundizar la articulación de proyectos estratégicos para la provincia.