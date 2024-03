Giovanina Gentile: "Bailo desde que tengo memoria"

Giovanina Gentile1.jpg

“La primera vez que bailé frente al público sentí muchos nervios, sobre todo al momento de poder coordinar un orden para que el espectador no se aburra y se sienta todo el tiempo atrapado por los cuerpos danzantes en escena, y a la vez tratar de recordar a quienes danzan. Nunca olviden ni dejen de lado el disfrute, recuerden por qué están ahí, en ese momento. La primera muestra del estudio, fue en el Teatro 3 de Febrero en 2020”, contó.

“El objetivo de la creación del estudio fue generar un espacio de confianza, el cual permita generar un sentido de pertenencia, de poder sentirse libre, de conectar con uno mismo, generar lazos y redes amistosas de respeto. También fue la intención de poder tener una perspectiva de danza integral y comprender que no hay límites ni edad para aprender a bailar”, enfatizó.

Giovanina Gentile4.jpg

En ese sentido, son muchos los prejuicios que rondan a la danza y a las actividades artísticas en general ya que, en su mayoría, a veces la gente suele pensar que ya no tiene edad para realizar tal o cual actividad. Quien rompe con esos prejuicios es la bailarina Sarah Paddy Jones, quien a sus 87 años sigue brindando shows alrededor del mundo junto a su bailarín y pareja Nicko, de 47 años. “Hay que darse el lugar para uno mismo, pactar movimientos y disfrutar de que cuando el cuerpo baila, el alma también lo hace. Y es más lindo aún, cuando se hace en conjunto, con apoyo, en conexión con otros. Permitirse ser el sostén del otro”, expresó Gentile.

Giovanina Gentile5.jpg

“Todos los momentos en cuanto a la danza han sido importantes. Si es por logros de concursos o derivados, puedo nombrar cuando quedamos seleccionados para realizar la apertura de la Fiesta del Mate en 2023, las dos veces que quedamos seleccionados para presentarnos en el vuelo de la Kuttel, o cada competencia que hemos ganado, pero también es importante el día a día. Cuando cada persona llega, cada proceso coreográfico, cada risa y también cada frustración, porque nos permite detener el tiempo para trabajar sobre eso y seguir con más fuerza. Es importante cada mirada, cada abrazo de nuestro cotidiano. En lo personal, me emociona ver la felicidad y emoción de los alumnos. Me emociona que pueden hacer cosas increíbles con práctica y perseverancia. Me emociona mucho ver los lazos que se han generado en este tiempo, cómo se cuidan entre todos, desde un truco a ayudarse con maquillaje, vestuario, coreografía, cómo se alientan unos a otros”, cerró.