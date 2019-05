Gerardo Casas: "Estoy en un momento muy bendecido"

El diseñador Gerardo Casas es uno de los seis finalistas de la primera temporada de Corte y Confección, el programa que conduce Andrea Politti y que se emite por canal 13. Es cordobés, pero hace más de 20 años que está radicado en Paraná.







Profundamente emocionado por el momento que está viviendo, asegura que uno de los secretos para ser el favorito del público es su autenticidad. "La repercusión en la gente es tremenda y muy especial. Ese es mi mayor premio. Siempre digo que Dios está en la gente y recibir el apoyo de tantas personas es recibir el apoyo de Dios. Sin ponerme místico ni nada es esa una de mis frases de cabecera. Siempre traté respetar a los demás, de ser tolerante y no juzgar a nadie, es casi como un principio de vida para mí. Como tengo ese pensamiento de que Dios está en la gente y hoy me dan afecto a borbotones, entonces siento que estoy en un momento muy bendecido", dijo en una entrevista exclusiva a UNO.





gerardo casas (4).jpg Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

gerardo casas (5).jpg Foto UNO/Archivo/Ilustrativa







—¿Qué sentiste al quedar seleccionado como el primer finalista del reality Corte y Confección?

—Fue una sorpresa enorme. El anuncio se había estirado mucho, así que el día que lo dijeron realmente no lo esperábamos, por el puntaje de esa semana quedé como primer finalista y realmente fue una satisfacción muy grande. Era un primer escalón que quería dar dentro del reality y por suerte se concretó. Fue un peldaño, ahora vamos por más.

—Al empezar el concurso dijiste que te veías como uno de los ganadores. ¿A lo largo del reality, siempre sentiste esa seguridad o tuviste momentos de flaqueza?

—Nunca me anuncié como ganador, pero siempre dije que me encantaría. Todos estamos acá para ganar, ninguno quiere perder ni abandonar. Estamos en un estadío del concurso en el que todos los compañeros están muy capacitados y realmente las posibilidades son muy parejas, así que a esta altura todos podemos ganar. Ya somos finalistas, y eso es muy importante, porque hubiésemos podido quedar afuera en el trayecto. El juego del reality es como una montaña rusa, a veces te va bien, a veces mal y en una semana de mala racha te quedás afuera. Aún no está definido quién elige al ganador, si el jurado o el público, pero quiero serlo.

—Elsa Serrano eligió tu diseño, Pampita se quiere llevar algunas de tus confecciones al exterior, la madre de Jorge Ibáñez te eligió y aseguró que captaste la esencia de su hijo, mimos al alma más allá de la llave de permanencia en el programa

—He sido bastante valorado por las visitas que hemos tenido. Cuando se cumplieron cinco años de la sorpresiva muerte de Jorge Ibáñez a los 44 años, Corte y Confección le dedicó un homenaje al diseñador que contó con Mabel Ibáñez, su madre. Nos inspiramos en sus colecciones y las modelos desfilaron con la música que el usó en sus desfiles. Mabel me eligió a mí. También me eligieron en el desafío del modisto Claudio Cosano, Elsa Serrano y en el desafío Versace si bien no resulté ganador saqué mayor puntaje incluso que el ganador, así que siempre que ha venido gente extra del reality me ha ido muy bien y eso es un reconocimiento muy lindo. La gente invitada viene más fresca, sin esa relación que ya tenemos entre participantes y jurado, no tiene datos y resultar elegido es muy halagador, es divino que eso pase.

—¿Qué sigue después de Corte y Confección?

—Soy diseñador, sigo trabajando en Paraná, ahora se ha sumado gente de Buenos Aires y el exterior. Seguiré trabajando porque es mi medio de vida principal. Hay propuestas, pero todo dependerá de si gano o no. El panorama es muy amplio, pero al mismo tiempo muy nebuloso respecto de lo que pasará porque la diferencia es abismal. Si llego a ganar seguro estaré en la segunda edición, de algún modo. Supongo que eso me dará inserción en el tema mediático, aún si no gano, al ser finalista ya hay una gran exposición y posibilidades. Por el momento estoy tratando de mantenerme en eje y hacer mi trabajo porque a gatas puedo abarcar lo que tengo que hacer en el día.

—¿Ese ha sido uno de tus secretos durante el certamen, seguir con la misma templanza y en eje?

—No es táctica ni secreto, es mi manera de ser. A lo mejor tiene que ver con que soy más grande que los otros participantes, entonces estoy parado desde otro lugar y eso me ha dado, sin buscarlo ni quererlo, pero sí agradeciéndolo, mucha repercusión en la gente. Soy de los tipos con que la gente más se identifica, porque aún siendo diseñador, con una trayectoria y un negocio, fuera de esto soy un tipo recontra común. Hay algo que hice sin querer que provocó que la gente me tenga entre uno de los preferidos. No hice nada más que ser yo mismo. Al público lo sedujo mi autenticidad y yo estoy feliz con eso.

—Diseñaste, trabajaste en equipo, expusiste tu trabajo, te expusiste a las críticas. ¿Qué experiencia te deja en general el programa?

—Ha sido realmente un reality de autosuperación, de aceptar las críticas, lo que para una persona grande demanda cierta flexibilidad. Hago algo, lo van a criticar, estoy ahí para ser criticado y lo voy a aceptar con dignidad.

—¿Corte y Confección te deja colegas?

—¡Y amigos! Gente con la que uno se puede relacionar desde la profesión, con Teresa o Juliana. Intercambiamos muchos conocimientos y también nos apoyamos en los proyectos personales, solo nosotros podemos entendernos en esto. Gane lo que gane, yo ya he sido premiado con la popularidad y el cariño de la gente. Agradezco a través de UNO. Siento todo el apoyo y toda la movida que la gente está haciendo en Paraná, en Córdoba también. Me llega toda esa energía. Me encanta cómo están en las redes, participan, me defienden a tal punto de que yo ya no me defiendo en nada, porque sé que la gente hace su propia justicia.





gerardo casas (3).jpg Foto UNO/Archivo/Ilustrativa



—¿El mayor premio?

—El mayor premio que tengo en el reality es poder mostrarme como soy, que la gente me apoye y me quiera por eso, sin hacer ningún personaje, sin confrontarme con nadie, sin buscar hacerme mediático. Que la gente lo capte es impagable. Tengo pena o frustración, porque mucha gente dentro del reality no ha podido conocerme, no ha querido a lo mejor, no ha captado quién soy. Me da lástima pasar por un lugar en que no ha sido captada mi esencia. Soy el más seguido en las redes, soy el preferido y da pena que mucha gente del ámbito de trabajo no lo haya captado. Pero tengo una relación tan especial con técnicos, peinadores, sonidistas, iluminadores, maquilladores, somos familia. Sí me sentiría mal porque alguien del jurado no se ha tomado el tiempo de ver quién soy, estaría viendo el vaso vacío. El vaso medio lleno está por toda la gente que trabaja en la productora y por el público.





12f1.jpg



Elegido. Gerardo es uno de los participantes preferidos del público y ha ganado varios desafíos.

gerardo casas (2).jpg Foto UNO/Archivo/Ilustrativa



–—¿En quién te apoyas? ¿Qué dice tu familia de todo lo que te está pasando?

—Mi familia es muy especial. Cumple su rol de familia, pero muchas veces ni miran el reality porque no les gusta cuando les parece que es injusto. Yo les dije, si sufren no lo vean. Ellos están más concentrados en que yo esté bien y que disfrute de este momento. Siempre digo, y les digo, yo antes de ingresar al reality tenía una vida hermosa, ahora puede ser mucho más hermosa. Estoy en eje más que nunca.