Daniel Aquino suma una nueva experiencia en Canadá

El paranaense Daniel Aquino se presentará este sábado en Toronto, donde peleará con el local Steven Wilcox. Será su tercer combate en ese país.

Por diferentes razones, el boxeador paranaense Daniel Aquino no ha tenido rodaje en este 2026, por lo que llegará con casi un año de inactividad –peleó por última vez el 7 de noviembre de 2025, cuando le ganó a Miguel Núñez– al compromiso que sostendrá este sábado en Toronto, Canadá. Cainchi se medirá con el pugilista local Steven Wilcox.

Este miércoles, el Terrible abordará el avión que lo trasladará al país de América del Norte, donde quedará concentrado a la espera del pesaje oficial, que se llevará a cabo el viernes y, posteriormente, el combate.

Durante uno de sus últimos entrenamientos en su gimnasio, ubicado en las instalaciones del Club Sportivo Urquiza, Aquino recibió la visita de UNO.

Daniel Aquino ante un nuevo desafío

“Se me dio una nueva oportunidad de salir a pelear afuera del país, por lo que estoy muy contento entrenándome fuerte los últimos días para hacer una buena pelea. Será mi tercera presentación en Canadá, donde peleé primero en Toronto y luego en Montreal, así que ya conozco esos lugares”, contó.

Luego, dio más detalles de su compromiso: “Voy a pelear a ocho rounds, en 66 kilos. Vi algunos videos de Wilcox y es un buen boxeador, que ha ganado algunos títulos regionales. Cuenta con un récord de 26 victorias, cuatro derrotas y un empate. No será fácil, pero confío en mí”.

El espigado púgil paranaense, de 37 años, reconoció que le hubiera gusto haber tenido algunas peleas más durante esta temporada: “Mi última pelea fue en noviembre del año pasado en el Club San Agustín, donde tuve una muy buena presentación y me quedé con la victoria. Lamentablemente no volví a subirme al ring desde ese entonces, a pesar de que me han ofrecido peleas, incluso ya tenía todo acordado pero de repente se caían. En junio iba a pelear también en Canadá, firmé el contrato, pero no sé qué problema hubo que se suspendió el festival una semana y media antes. Me hubiera gustado haber hecho dos o tres peleas este año, pero son cosas que pasan y no hay que lamentarse. Al no tener peleas no cobraba, por lo que tuve que salir a trabajar. Le agradezco a mi amigo Fernando Bolognessi, con quien salimos a repartir carne. También quiero destacar a mis sponsors Plena Vida, Fixsup Excelencia Operativa y Batería Clorex, que a pesar de no haber peleado me siguen apoyando siempre”.

La inauguración de su gimnasio

Víctor Ludi/UNO

Si bien Aquino y su papá, Carlos, están instalados desde hace unos meses en un salón lindante al polideportivo de Sportivo Urquiza, en calle Ameghino, tienen pensado realizar una fiesta de inauguración para recaudar fondos que serán destinados a la compra de materiales para la práctica de boxeo. Será tras su regreso de Canadá.

“Poco a poco mi viejo está dejando espectacular al gimnasio y vamos a hacer la inauguración oficial con una fiesta para que la gente venga y disfrute de un lindo momento, con shows musicales y cantina. Necesitamos comprar nuevas bolsas, guantes y demás elementos que debemos renovar. En principio la fiesta iba a ser este sábado que pasó, pero debimos postergarla pon un inconveniente de último momento. A mí me vino bien porque no hubiera podido comer mi el peso, así que cuando vuelva aprovecharé”, concluyó entre risas.