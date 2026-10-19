Últimas entradas disponibles para la presentación de Dillom en Santa Fe

Dillom se presentará este viernes 23 de octubre en Tribus Club de Arte con “La Nueva Violencia”, su tercer álbum de estudio

Dillom llegará a Santa Fe este viernes 23 de octubre para presentarse en Tribus Club de Arte, en un show previsto para las 21. Las últimas entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway , en una fecha que tendrá como protagonista a “La Nueva Violencia”, su tercer disco de estudio.

Con este lanzamiento, el artista explora una versión más salvaje, ruidosa y provocadora de su música. El álbum se sumerge en una época marcada por el deseo, la sobreestimulación y la búsqueda constante de entretenimiento, y transforma ese vértigo en combustible creativo.

El disco fue grabado durante dos semanas en una casa de 1860 acondicionada como estudio, en una experiencia de convivencia entre músicos, productores, amigos y colaboradores. Fermín Ugarte estuvo a cargo de la producción general, junto a Dillom, Bernardo Ferrón, Coghlan, Franco Dolzani y Samuel Shea, quienes integraron el núcleo creativo de la composición y la coproducción.

La grabación apostó por equipamiento analógico y procesos poco convencionales, con una búsqueda centrada en capturar la intensidad antes que la prolijidad. Incluso la propia casa se convirtió en parte del sonido, con sus ecos, resonancias y ruidos incidentales incorporados a las canciones. El proceso también quedó registrado por un circuito cerrado de cámaras de seguridad, en sintonía con el espíritu de una obra construida desde la experiencia compartida.

En “La Nueva Violencia”, las guitarras al límite, los bajos distorsionados y las capas de ruido conviven con pasajes electrónicos y momentos de mayor sensibilidad. Dillom cambia de registro entre la burla, la denuncia, el desafío y la emoción, con una interpretación que va del grito al susurro.