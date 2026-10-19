Skay Beilinson, Dillom y cuatro días a puro rock en Tribus Club de Arte

Con shows desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre, Tribus Club de Arte se prepara para recibir a Skay Beilinson y Dillom en Santa Fe

Tribus Club de Arte prepara cuatro noches de música en vivo con una agenda que reúne distintas generaciones y estilos del rock. Desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre, el espacio ubicado en República de Siria 3572, en Santa Fe, recibirá a bandas locales, artistas de la escena nacional y fiestas temáticas para extender la música hasta la madrugada.

La programación comenzará el jueves 22, a las 21, con una nueva edición de Jueves de Sessions . La propuesta reunirá a Tranquilate, con su rock pop alternativo; TaxiClan, con britpop y rock & roll sónico, y Ruidos Molestos, con su impronta punk rock. La entrada será libre y gratuita.

La agenda de Tribus de la mano de Skay Beilinson y Dillom

El viernes 23, a las 21, llegará Dillom para presentar La Nueva Violencia, su tercer disco. El álbum propone una mirada sobre una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la búsqueda constante de entretenimiento. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Esa misma noche, a las 23.59, comenzará el Trasnoche de Viernes, con Vulva Soul y un set pensado para mantener la pista en movimiento. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

El sábado 24, a las 21, será el turno de Skay Beilinson junto a Los Fakires. El guitarrista regresará a Santa Fe para recorrer canciones fundamentales de la historia del rock nacional y repasar los momentos más destacados de su trayectoria solista. El recital tiene las entradas agotadas.

Después del show, a las 23.59, la música continuará con el Trasnoche Ricotero, a cargo de DJ Rodri Burella, quien pondrá a sonar los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta también será con entrada libre y gratuita.

El cierre llegará el domingo 25, a las 21, con el Festipunk de Tribus. La fecha reunirá a Forest Hill, con su tributo a Ramones; P.S.P.; Retornables y Powerslide, en una noche dedicada a distintas expresiones del punk rock. La entrada será libre y gratuita.

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Entradas y puntos de venta

Las entradas para el show de Dillom pueden adquirirse en la boletería de Tribus Club de Arte, en República de Siria 3572, y en los siguientes puntos de venta: NEXON Peatonal Santa Fe (San Martín 2637), NEXON Aristóbulo del Valle (Aristóbulo del Valle 6780), NEXON Santo Tomé (avenida 7 de Marzo 2091), NEXON Blas Parera (avenida Blas Parera 6980), NEXON Paraná (Urquiza 1031), Terco Tour Paraná (25 de Mayo 453), Draxxxo Esperanza (25 de Mayo 1446) y Toselli Hogar Rafaela (bulevar Lehmann 359).

También se pueden adquirir a través de www.ticketway.com.ar y por venta telefónica al 0342-155-764161. El recital de Skay Beilinson ya tiene localidades agotadas, mientras que las demás propuestas indicadas cuentan con entrada libre y gratuita.