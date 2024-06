Falleció Wally Fabré, el creador del Himno a la Amistad

“En el año 1978 envié -atrevidamente- al certamen mundial de la poesía de Madrid, España, una escrito mío que se llama Amistad. Eso fue el 9 de enero de ese año y pasaron 6 meses hasta que el 4 de Julio, un día antes de mi cumpleaños, me contestaron y me confirmaron que había obtenido el primer premio”. “Yo gané con esa poesía en el `78 y dos años después Daniel Toro me pidió autorización para musicalizarla. Y bueno ¿Qué le iba a decir?, pero nunca pensé que le iban a poner de nombre Himno”.

“Debo aclarar que ese nombre de Himno no fue idea mía, ni del Chango Nieto, ni de Daniel Toro, fue una idea de la compañía grabadora", que lo registró en SADAIC el 21 de noviembre de 1980.

“El himno a la amistad me permitió ser conocido desde algún punto de vista. Yo nunca percibí dinero por eso. Solamente me permitió conocer toda la provincia, algunas vecinas y trascender como el creador. Hoy me llaman para entrevistas desde varios lugares y hasta de España suelo atender consultas. Creen que soy un poeta o un literato. Y yo no soy ni poeta, ni payador, solo soy un versero al paso”, había expresado en aquella entrevista.

Wally Fabré fallecimiento cantautor.jpg

Himno a la Amistad

Amigos del ¿Qué tal? ¿Cómo te va?

¿Qué decís? o ¿Cómo andas?

Son solo conocidos

Amigo es más profundo

su alcance es infinito

Comienza en este mundo

Culmina junto a Cristo

Decir que uno es amigo encierra un compromiso

Que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo

Calor que se mantenga, amor sincero y puro

Abrigo en trances duros, convenga o no convenga

Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia

Amigo es esa arteria que en el alma es vivencia

Amigo es más profundo

Su alcance es infinito

Comienza en este mundo

Culmina junto a Cristo

Porque cuando en la calle se enlaza una amistad

La mano es como un valle de la autenticidad

Amigo se es en las buenas y en las malas

Un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena

El oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa

Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza

Amigo es mas profundo

Su alcance es infinito

Comienza en este mundo

Culmina junto a Cristo

No traiciones ni mentiras ni frias especulaciones

La amistad crea dos dones para esta y la otra vida

Mirémosno de frente sin medir nuestras fuerzas

Dime como sientes, te diré como piensas

Y unidos por la gracia de la amistad sincera

Los dos sin diplomacia seremos cuanto quieras

Amigo es más profundo

Su alcance es infinito

Comienza en este mundo

Culmina junto a Cristo

Amigo es más profundo

Su alcance es infinito

Comienza en este mundo

Culmina junto a Cristo

Amigo es más profundo

Su alcance es infinito

Comienza en este mundo

Letra Guadalberto Fabré Cosmao

Música: Daniel Cancio Toro / Carlos Alberto Nieto