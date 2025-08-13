Uno Entre Rios | Escenario | Chapa & Castelo

Chapa & Castelo vuelven a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

El sábado 23 de agosto, el dúo argentino Chapa & Castelo regresará a Paraná. La cita será en Hierlam XL

13 de agosto 2025 · 13:21hs
Chapa & Castelo vuelven a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

El sábado 23 de agosto, el dúo argentino Chapa & Castelo regresará a Paraná con una propuesta de música, visuales y ambientación para una experiencia inmersiva en Hierlam XL, un espacio renovado de la capital entrerriana que abrirá sus puertas desde las 21 hasta las 6.

Chapa & Castelo en Paraná

Referentes del house nacional, Chapa Ruiz y Fede Castelo presentarán un set especial junto a Tripartitos y Fer Furlán como invitados. La noche contará con un diseño sonoro y lumínico pensado para el lugar, barras con servicio exclusivo y una atmósfera cuidada para quienes buscan vivir la fiesta de manera diferente.

parana lee: la editorial de entre rios presente en la feria del libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

bombatomika vuelve a los escenarios con dos fechas en entre rios

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

El evento incluirá el warm-up de Augusto Marizaldi, ganador del Open Call. La convocatoria se inició con una votación abierta al público, de la que surgieron cinco DJs finalistas. Sus sets fueron evaluados por el equipo curatorial, que seleccionó al artista que abrirá la velada. El formato permitió visibilizar nuevos talentos e involucrar a la audiencia en la propuesta artística.

Chapa & Castelo han tocado en escenarios de Nueva York, Ibiza, Río de Janeiro y Ámsterdam, y son fundadores del sello La Juanita Records. Tripartitos, por su parte, fusiona sensibilidad electrónica con raíces locales y ha compartido escenario con figuras como Solardo y Dubfire. La entrerriana Fer Furlán aportará su estilo minimal house con atmósferas profundas, tras presentaciones en México, Uruguay y Brasil.

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y a través de RRPP oficiales. Desde Santa Fe, TercoTour ofrece combos de traslado más entrada, mientras que AL+ brinda opciones de alojamiento y entrada.

Datos del evento

Hierlam XL – Av. Estrada 1622, Paraná

Sábado 23 de agosto – de 21:00 a 6:00

House / Electrónica

LEER MÁS: Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Chapa & Castelo Paraná Hierlam Electrónica
Noticias relacionadas
“Otras Formas de Intervenir Fotografías”

Taller gratuito para aprender nuevas formas de intervenir fotografías

Gualeguaychú: guitarrista y su alumna de 91 años muestran que nunca es tarde para aprender.

Gualeguaychú: guitarrista y su alumna de 91 años muestran que nunca es tarde para aprender

Roma Acosta y Soraya en la redacción de UNO

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Graciela Chisty en la redacción de UNO

Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

Ver comentarios

Lo último

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

Ultimo Momento
Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

Desde Gualeguay a River Plate: el nuevo Julián Álvarez que brilla en Novena División

Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

La provincia
La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

Paraná Lee: la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Dejanos tu comentario