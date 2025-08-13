Chapa & Castelo vuelven a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

El sábado 23 de agosto, el dúo argentino Chapa & Castelo regresará a Paraná. La cita será en Hierlam XL

El sábado 23 de agosto, el dúo argentino Chapa & Castelo regresará a Paraná con una propuesta de música, visuales y ambientación para una experiencia inmersiva en Hierlam XL, un espacio renovado de la capital entrerriana que abrirá sus puertas desde las 21 hasta las 6.

Referentes del house nacional, Chapa Ruiz y Fede Castelo presentarán un set especial junto a Tripartitos y Fer Furlán como invitados. La noche contará con un diseño sonoro y lumínico pensado para el lugar, barras con servicio exclusivo y una atmósfera cuidada para quienes buscan vivir la fiesta de manera diferente.

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

El evento incluirá el warm-up de Augusto Marizaldi, ganador del Open Call. La convocatoria se inició con una votación abierta al público, de la que surgieron cinco DJs finalistas. Sus sets fueron evaluados por el equipo curatorial, que seleccionó al artista que abrirá la velada. El formato permitió visibilizar nuevos talentos e involucrar a la audiencia en la propuesta artística.

Chapa & Castelo han tocado en escenarios de Nueva York, Ibiza, Río de Janeiro y Ámsterdam, y son fundadores del sello La Juanita Records. Tripartitos, por su parte, fusiona sensibilidad electrónica con raíces locales y ha compartido escenario con figuras como Solardo y Dubfire. La entrerriana Fer Furlán aportará su estilo minimal house con atmósferas profundas, tras presentaciones en México, Uruguay y Brasil.

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y a través de RRPP oficiales. Desde Santa Fe, TercoTour ofrece combos de traslado más entrada, mientras que AL+ brinda opciones de alojamiento y entrada.

Datos del evento

Hierlam XL – Av. Estrada 1622, Paraná

Sábado 23 de agosto – de 21:00 a 6:00

House / Electrónica