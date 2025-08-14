River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final Este jueves, a las 21.30, River Plate visita a Libertad en el estadio La Huerta, en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. 14 de agosto 2025 · 08:27hs

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final.

Este jueves, a las 21.30, River Plate visita a Libertad en el estadio La Huerta, en Asunción, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio y se podrá ver en vivo por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto paraguayo se metió en la fase de eliminación directa tras finalizar segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo. Sumó nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Aunque nunca conquistó la Copa Libertadores, su mejor campaña fue en 2006, cuando alcanzó las semifinales bajo la conducción del técnico argentino Gerardo Tata Martino. En esa instancia cayó ante Internacional de Porto Alegre, que luego se consagraría campeón.

Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

LEER MÁS: Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División River Plate pone primera en los octavos de final: visita a Libertad en Paraguay Embed Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Libertad en Paraguay.



Ida de los octavos de final de la #Libertadores #VamosRiver pic.twitter.com/ZiQ8Whg94C — River Plate (@RiverPlate) August 13, 2025 El Millonario, por su parte, avanzó como líder del Grupo B con 12 unidades, gracias a tres triunfos y tres empates, cuatro puntos por encima de Universitario de Perú, que también clasificó como escolta. El equipo argentino ganó la Libertadores en cuatro ocasiones: 1986, 1996, 2015 y 2018, las dos últimas con Marcelo Gallardo como entrenador. En la última década ha sido uno de los clubes más destacados del torneo: además de sus dos títulos, alcanzó la final en 2019 y disputó tres semifinales en 2017, 2020 y 2024. Probables formaciones Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Hora: 21.30 Estadio: La Huerta, Asunción, Paraguay Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil) TV: Telefé y Fox Sports Streaming: Disney+ Premium