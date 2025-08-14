Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

Este jueves, a las 21.30, River Plate visita a Libertad en el estadio La Huerta, en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

14 de agosto 2025 · 08:27hs
River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final.

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final.

Este jueves, a las 21.30, River Plate visita a Libertad en el estadio La Huerta, en Asunción, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio y se podrá ver en vivo por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto paraguayo se metió en la fase de eliminación directa tras finalizar segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo. Sumó nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Aunque nunca conquistó la Copa Libertadores, su mejor campaña fue en 2006, cuando alcanzó las semifinales bajo la conducción del técnico argentino Gerardo Tata Martino. En esa instancia cayó ante Internacional de Porto Alegre, que luego se consagraría campeón.

Desde Gualeguay a River Plate: el nuevo Julián Álvarez que brilla en Novena División.

Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División

Germán Pezzella sufrió una dura lesión.

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

LEER MÁS: Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División

River Plate pone primera en los octavos de final: visita a Libertad en Paraguay

Embed

El Millonario, por su parte, avanzó como líder del Grupo B con 12 unidades, gracias a tres triunfos y tres empates, cuatro puntos por encima de Universitario de Perú, que también clasificó como escolta. El equipo argentino ganó la Libertadores en cuatro ocasiones: 1986, 1996, 2015 y 2018, las dos últimas con Marcelo Gallardo como entrenador. En la última década ha sido uno de los clubes más destacados del torneo: además de sus dos títulos, alcanzó la final en 2019 y disputó tres semifinales en 2017, 2020 y 2024.

Probables formaciones

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.30

Estadio: La Huerta, Asunción, Paraguay

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

TV: Telefé y Fox Sports

Streaming: Disney+ Premium

River Plate Libertad Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Independiente recibe a River Plate por la cuarta fecha.

Independiente recibe a River Plate por la cuarta fecha

miguel fullana dirigira a juventud unida en el regional amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

franco mastantuono fue presentado en real madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Gabriel Díaz llegó al límite de amonestaciones.

¿Sostendrá Patronato la línea de cinco defensores?

Ver comentarios

Lo último

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Ultimo Momento
Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Cuando más lo necesité, me negó ayuda: fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

La provincia
Cuando más lo necesité, me negó ayuda: fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con Cha Cha Cha

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación

Dejanos tu comentario