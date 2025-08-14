Uno Entre Rios | La Provincia | monseñor

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

La visita de monseñor Raúl Martín a Santa Elena fue repudiada por un denunciante de abuso eclesiástico. Lo acusó de negarle apoyo durante un juicio.

14 de agosto 2025 · 11:22hs
Monseñor Raúl Martín visitará Santa Elena este fin de semana.

Monseñor Raúl Martín visitará Santa Elena este fin de semana.

La anunciada visita del arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, a la localidad de Santa Elena este fin de semana generó una primera reacción marcada por la indignación y el dolor. Vicente Suárez Wollert, exseminarista y denunciante de abuso sexual eclesiástico, criticó duramente al prelado, acusándolo de haberle negado ayuda en momentos clave de su proceso judicial en La Pampa.

Repudio

A través de una publicación en redes sociales, Suárez Wollert expresó su repudio al recibimiento previsto para el arzobispo en la localidad del norte entrerriano, señalando que Martín "eligió encubrir a un abusador" y lo desconoció públicamente, a pesar de los antecedentes y evidencias presentadas.

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

feria del libro parana lee: la grilla completa

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

"El domingo, en Santa Elena, recibirán con una emotiva caravana a alguien que, cuando más lo necesité, me negó su ayuda. [...] Monseñor Raúl Martín eligió encubrir a un abusador", escribió en su cuenta de Facebook, en referencia al caso del sacerdote José Miguel Padilla, quien fue absuelto en mayo de 2023 por el Tribunal de General Pico, La Pampa, en un fallo cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Padilla fue acusado por Suárez Wollert de abuso sexual agravado durante su permanencia en la congregación Fraternidad de Belén. Cuando el caso llegó a juicio, la jueza María José Gianinetto resolvió la absolución por el "beneficio de la duda", un argumento que activó una fuerte polémica en ámbitos judiciales y eclesiásticos.

Suárez Wollert también anunció que formalizó su apostasía ante el Arzobispado de Paraná, renunciando de manera voluntaria a toda relación con la Iglesia católica y sus sacramentos. “Hoy ya no quiero tener ningún vínculo con la Iglesia, ni deseo seguir creyendo en Dios, mucho menos con representantes así”, concluyó en su publicación, según registró UNO.

La visita de Raúl Martín a Santa Elena marcará su primer acercamiento oficial al departamento La Paz desde que asumió como arzobispo en julio de este año.

Quién fue Padilla

Padilla fue fundador y líder de la congregación de la Fraternidad de Belén, en La Pampa, párroco de la localidad Intendente Alvear y representante legal del Instituto Nuestra Señora del Lujan. En tiempos de la dictadura militar, fue capellán del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 141 del Ejército de San Luis entre 1980 y 1983. Más tarde, durante la democracia alfonsinista, adhirió al levantamiento carapintada de 1987. El sacerdote falleció en septiembre de 2024.

José Miguel Padilla Cura.jpg

LEER MÁS: Falleció el cura José Miguel Padilla, denunciado por abuso sexual

El juicio

Del debate oral a puertas cerradas, realizado en 2023, participaron: por la acusación, los fiscales Andreina Montes y Luciano Rebecchi; por la defensa del cura, los abogados Jorge Salamone y Florencia Boglietti. En tanto, los abogados de la Defensoría, Guillermo Costantino y Mauro Fernández, actuaron en representación de la víctima.

En el juicio declararon de forma remota el entonces Obispo de La Pampa, Raúl Martín; el Obispo auxiliar de La Pampa, Luis Martín; y el ex Obispo de La Plata, Héctor Aguer. También depusieron Gustavo Mariucci, Superior de la Fraternidad de Belén; como así también el fraile Luis Ledo, señalado como mano derecha de Padilla.

LEER MÁS: El cura José Miguel Padilla fue absuelto del delito de abusos a joven entrerriano

Tras la absolución de Padilla, La Red de Sobrevivientes señaló que estos testigos aportados por la defensa del cura "manifestaron desconocer los hechos de abuso". Y destacó además que "la Iglesia reconoció no haber iniciado ninguna investigación interna" y que "los frailes y allegados al cura manifestaron contradicciones en sus testimonios".

En tanto, en su declaración en el juicio, la víctima señaló que el obispo de La Pampa, el auxiliar y el ahora ex obispo de La Plata estaban al tanto de los abusos de Padilla desde 2016. En una entrevista previa al juicio, Suárez Wollert contó a UNO que le envió un mail al Obispo pampeano y que éste le respondió: "El Obispo (por Raúl Martín) me contesta uno de los mail, invitándome a acercarme a La Pampa. Ahí le mando capturas y documental que acreditaba lo que estaba diciendo. Luego, cuando declara en la Justicia en 2019, el Obispo niega haberse comunicado conmigo".

Otro de los sacerdotes que según el denunciante conocía la situación fue el Obispo auxiliar Luis Martín. Al igual que su superior, negó conocimiento alguno. "Se negó, con evasivas, a entregar documentación relativa a denuncias, testimonios o documental relativa a Padilla que constara en el archivo del obispado", señaló la Red de Sobrevivientes en un comunicado emitido tras el debate.

Vicente reclamo al arzobispo

