Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Independiente tuvo buenos momentos pero perdió por 1-0 con gol de Assadi en Santiago. El miércoles próximo, jugará obligado en Avellaneda.

Independiente de Avellaneda perdió este miércoles 1-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional en Santiago, por la llave de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . El trámite fue parejo, pero el elenco trasandino fue más práctico y capitalizó la chance que tuvo.

El Rojo tuvo un inicio a pura maquina en campo trasandino con dos ataques consecutivos a los cuatro minutos de juego. A un remate elevado de Felipe Loyola le siguió un ataque muy claro de Luciano Cabral , quien llegó por sorpresa sobre el segundo palo, pero ejecutó un disparo muy exigido en el área chica y su intento terminó en las manos de Gabriel Castellón .

La respuesta no se hizo esperar a través de un remate rasante de Israel Poblete a los seis minutos que se marchó desviado. El equipo local se siguió acercando y Rodrigo Rey evitó la caída de su valla en dos oportunidades.

En el amanecer del complemento otra vez Independiente quiso recuperar el protagonismo y con una buena combinación Luciano Cabral se perdió el empate. El Rojo siguió buscando y Matías Abaldo fue su jugador más incesante en el área rival.

Sin embargo, en el mejor momento del equipo de Avellaneda, se fue expulsado Abaldo por doble amarilla a los 73 minutos. Independiente no solo se quedó con un menos sino que también perdió peso ofensivo.

En el último tramo del cotejo Independiente se replegó y la Universidad de Chile aprovechó el jugador de más. Con más espacios generó peligro, aunque su vía fueron remates desviados de media distancia.

La vuelta en Independiente

Con el cruce de vuelta marcado para el próximo miércoles en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda también desde las 21.30, el ganador de este llave tendrá como rival en cuartos de final al vencedor del emparejamiento entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú. Independiente buscará llegar a esa instancia, pero deberá dar vuelta la llave ante su gente. Antes, visitará a Vélez por la quinta fecha del Torneo Clausura, el sábado desde las 20.30 en Liniers.