Estrenó "Deadpool & Wolverine" y se llenaron las salas de cine del país

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds es actor, productor y guionista canadiense. Con una carrera que abarca grandes éxitos y más de dos décadas, Reynolds se ha establecido como uno de los actores más versátiles y carismáticos de Hollywood. Comenzó su carrera en la televisión canadiense antes de trasladarse a Estados Unidos para buscar oportunidades en el cine. Su gran popularidad llegó con la comedia Van Wilder en 2002, seguida de papeles en películas como Blade: Trinity y The Proposal junto a Sandra Bullock. Sin embargo, fue su interpretación del mercenario regenerativo Wade Wilson (Deadpool) lo que lo llevó a la fama internacional. Su actuación fue ampliamente elogiada por su humor y dedicación al personaje, lo que lo convirtió en un fanático favorito. Además, Reynolds ha aparecido en una variedad de películas, incluyendo Buried, Life, Safe House y The Adam Project. También ha sido productor y guionista en varios proyectos, incluyendo la serie de Netflix Six Underground.

Por su parte, Hugh Jackman es un actor, cantante y productor australiano. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Jackman se ha establecido como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. Dio sus primeros pasos en la televisión australiana y en el teatro musical antes de trasladarse a Hollywood para buscar oportunidades en el cine. Su popularidad llegó con el papel de Wolverine en la película X-Men, que lo convirtió en un ícono del cine de superhéroes. Además, ha aparecido en una variedad de películas, incluyendo Kate & Leopold, Van Helsing, The Prestige, Les Misérables, Prisioneros y The Greatest Showman.

Ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo un Emmy, un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El querido actor es conocido por su carisma, su talento para la comedia y el drama, y su presencia en el escenario. También es un defensor de varias causas benéficas, incluyendo la lucha contra el cáncer y la promoción de la educación. Su participación en Deadpool 3 generó gran expectativa entre los fanáticos del cine de superhéroes y, sin lugar a dudas, no decepcionó.

Trama: Wade Wilson usa el dispositivo de viaje en el tiempo de Cable para viajar desde su línea de tiempo, la Tierra-10005, a la Tierra-616, la “Sagrada Línea Temporal”, donde conoce a Happy Hogan y solicita unirse a los Vengadores, pero es rechazado. Luego de 6 años, Wade se retira de ser el mercenario enmascarado conocido como Deadpool y comienza a trabajar como vendedor de autos usados después de romper con su novia Vanessa Carlysle. Entonces, durante su fiesta de cumpleaños, la Time Variance Authority captura a Wade y lo lleva ante Mr. Paradox, quien le ofrece un lugar en la Tierra-616. Sin embargo, Paradox también revela que la línea de tiempo de Wade se está deteriorando como resultado de la muerte de James “Logan” Howlett, quien se revela como el “ser ancla” de la línea de tiempo. Wade roba el TemPad de Paradox para viajar por el multiverso y encontrar una variante de Logan para salvar su línea de tiempo.