"Es una historia muy bella": Víctor Laplace anticipó su llegada a Paraná

Con música en vivo a cargo de Gonzalo Domínguez, escenografía y vestuario de Carlos Dipasquo, iluminación de Horacio Novelle y producción de Alejandra García, El sentido de las cosas propone un teatro que conmueve, interpela y acompaña, sin renunciar al humor ni a la belleza de lo simple.

El texto de Sandra Franzen da lugar a una propuesta que, más allá de lo narrativo, se sostiene en la potencia de lo simbólico: la isla como espacio de aislamiento y también de encuentro; el río como fuerza incontrolable que arrastra, separa o reúne; y la palabra poética como tabla de salvación en tiempos inciertos. En esa tensión flotan los personajes, pero también los espectadores, que pueden reconocerse en sus búsquedas y contradicciones.

En diálogo con UNO, Víctor Laplace expresó su vínculo emocional con la obra y con el texto de Franzen: “Es una obra que me atrapó muchísimo. Los tres nos entregamos al placer de ver qué es lo que le pasaba a estos dos hombres: una relación donde los dos tienen problemas afectivos, problemas de sueños, frustraciones. Y se va entramando una historia muy, muy bella”.

El equilibrio entre la ternura, la poesía y el humor se volvió uno de los desafíos centrales del montaje: “Ese es un poco el trabajo que hacemos los actores, ¿no? Podemos reír y llorar, consustanciarnos. Pero es que el texto de la obra es muy bello, muy poético, y nos llevó por esos caminos hermosos que nos invitan a poner lo mejor de nosotros mismos”, señaló el actor.

Víctor Laplace y su vínculo con Entre Ríos

Laplace lleva más de cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, y mantiene una mirada comprometida sobre el rol del arte en la sociedad: “Sin duda, el arte tiene la capacidad de acompañar. Hoy más que nunca. Hay mucha gente a la deriva, producto de un momento difícil de la Argentina. Un 70% de la población está muy desvalida, y hay que ayudar a esa gente. El teatro también es una forma de abrazo”.

El actor ha visitado Entre Ríos en múltiples ocasiones y reconoce un cariño especial por el público de la región: “He ido muchas veces a Entre Ríos a llevar obras. La gente me acompaña hace muchos años. Amo mucho mi país, lo he recorrido de punta a punta, y en ese sentido me despliego todo lo que puedo”, dijo.

El sentido de las cosas propone un teatro con alma, donde el texto, las actuaciones y la música en vivo se entrelazan para construir una experiencia sensible, profunda y cercana. Una invitación a detenerse y mirar hacia adentro, a través de dos personajes que, sin proponérselo, terminan reflejando parte de lo que les pasa a todos.